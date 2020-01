Bankalar Somalı madencilerden faiz istedi

Manisa’nın Soma ilçesinde madenciler, 13 Mayıs 2014’te, 301 işçinin hayatını kaybettiği faciadan sonra ertelenen kredi borçlarının üç aylık gecikme faiziyle birlikte istenmesini protesto etmek için yürüyüş yaptılar. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de destek verdiği bir grup işçi, Beşyol madenci heykeli önünden yürüyerek bankaların önüne bozuk para attı.

'Soma bir emekçi şehri'

Cihan Haber Ajansı’ndan Ömer Çakmak’ın haberine göre, bir kamu bankası önüne toplanan maden işçileri adına basın açıklaması yapan Eren Malkoç şunları söyledi:

"Madenciler ve ailelerinin burada toplanmalarının nedeni, bankaların kredi ve kredi kartlarını üç ay erteleyip üç ayın sonunda toplu ödeme şekliyle geri istemeleri ve faiz uygulamasıdır. 13 Mayıs, kara gün olarak Somamıza ve tüm dünyaya büyük bir acı yaşattı ama bu acılar henüz daha bitmemişken bizleri, bazı konular ve bazı olumsuz olaylarla baş başa bıraktılar. Bu hem maddi hem de manevi olarak bizi ikilem içerisinde bırakmalarıdır. Bizler yerin derinliklerinde, bir avuç kömür için bir ömür verenleriz ama bu söz artık yerin derinliklerinde kalmayıp yerin üstündekiler de canımızı yakmaya başlamıştır. Bugünkü konumda 301 madenci şehidi vermiş Somamızda OHAL bölgesi ilan edilmesini istiyor ve bununla ilgili acil bir şekilde burada yaşayan halkın, vergiden muaf ve kredi borçlarının silinmesini talep ediyoruz. Soma, bir emekçi şehri. Soma'da yaşayan biz emekçiler, kıt kanaat geçimini sağlayan kişileriz. Bizler halen daha facianın psikolojik sorunlarını atlatamazken bizleri bir de bankaların yaratmış olduğu bu sorun daha da kötüye sürüklemektedir. Burada en çok mağdur olan taraf biz madencilerdik ama görünen o ki bizden daha çok mağdur olan taraf bankalarmış. Biz mağdur olduğumuz halde kendi aramızda toplamış olduğumuz bir miktar parayı bankaya bağışlayıp mağduriyetini gidermesi için huzurlarınızda bankaya teslim ediyoruz. Sayın devlet büyüklerinden de bu olayı dikkate almalarını istiyor, aksi takdirde yakın zaman içersinde düzelmezse, bizleri kaosun içinde yalnız bırakırlarsa daha büyük ve daha kalabalık kitleyle Ankara'ya yürüyeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz."

'Mayıs'ta herkes söz veriyordu'

CHP Milletvekili Özel ise, "Soma daha önce tarımı bitirilmiş, sanayi yatırımları yapılmamış, madenlere mahkûm bırakılmış, madende alın teri sökülmüş olan emekçilerin kenti olarak madenlere bağımlıdır. Somanın esnafı da, Soma'nın her kademesinde çalışan memuru da, Soma'daki herkesin aslında her biri de madencidir. Bugün görülüyor ki Soma'nın Somalıdan başka, madencinin de madenciden başka dostu yoktur. 13 Mayıs'ta ülke ve dünya büyük bir yasa büründüğünde herkes söz veriyordu. Özel bankalar kredileri erteleme, şehitlerimizin ailelerinin borcunu silme ve bütün madencilerimizin borçlarını faizsiz öteleme yarışına girmişti. Devlet bankaları bundan geri kalmadı ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki özel bankalar ve hepimizin gururu olması gerekirken her bir tuğlasında bu ülkede yaşamış herkesin alın teri olan, hakkı hukuku olan Ziraat Bankası da madenciye ötelediği borçları, faiziyle geri istemektedir. Bu bize iki şey gösteriyor. Bir, özel bankalar ki kapitalist sistemin, sömürünün en vahşi örneklerinden birinin Türkiye'de tüketici kredilerinde, kredi kartlarında, esnaf kardeşlerimize uyguladıkları ticari kredilerin acımasız faizlerinde göstermiştir. Bugün de kan emiciliklerini madenciler üzerinde göstermektedir. İkinci nokta, devleti yönetenlerin gerek Ziraat Bankası gerekse bankacılık sistemiyle o acımasız sistemle yüz yüze bırakması, sahip çıkmamasıdır. Size bir hususu arz etmek isterim. Elimde bir kanun teklifi var. Meclis'in kayıtlarına geçti. Hazırladığım yedi maddelik kanun teklifiyle şunu öneriyoruz. Sadece kazaya uğrayan maden ve şirkette çalışanlar değil, tüm Soma ve bugün Zonguldak'ta işsiz kalanlar, Şırnak'taki madenlerde hayatını verenler, geçtiğimiz günlerde Balıkesir İvrindi'de güvensiz koşullarda çalışırken hayatını kaybedenler, kısacası maden iş kolunda yer altı yer üstü ayrım olmaksızın yan yardımcı şirketler olmak üzere çalışan Türkiye'deki 50 bin maden emekçisi için bir kanun teklifi verdik. Şu ana kadar bankalara, özel ve kamu bankaları ayırmaksızın olan bütün borçların bir yıl süreyle tamamen ertelenmesini, yapılmış tebligatların, başlatılmış icra işlemlerinin geri çekilmesini, borçların bir yıl süreyle faizsiz olarak 36 taksite bölünmesini, burada oluşacak masraf veya faiz varsa bunun Hazine tarafından karşılanmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından, bankalar, Somalı işçilerin kullandığı kredilerin 3 ay boyunca erteleceğini ve faiz borcu almayacaklarını açıklamıştı.