Van'da operasyon protestosuna müdahale; HDP'li Lezgin Botan hastaneye kaldırıldı

Van'da dün yapılan operasyonu protesto etmek isteyen gruba kişiye polis müdahale etti. Müdahalede HDP Van Milletvekili Lezgin Botan da biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Van'da Vali Konağı ve MİT binasına yaklaşık 500 metre, Jandarma Lojmanları'nın da bulunduğu TOKİ Konutları'na 1 kilometre uzaklıkta bulunan dubleks eve dün yapılan operasyonu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Beşyol Meydanı'nda bulunan HDP İl binası önünde toplanan grupla ilgili polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grubun oturma eylemi yapıp, slogan atması üzerine polis müdahalede bulundu. Gözyaşartıcı bomba ve basınçlı suyla yapılan müdahalenin ardından oturma eyleminde bulunanlar ara sokaklara dağılırken, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından 8 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ın da bulunduğu, Botan'ın basınçlı su ve gazdan etkilendiği, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın makam aracıyla da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.