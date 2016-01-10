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Van Baro Başkanı: Ölenlerin çoğunun başında kurşun izi var

“12 kişinin dokuzunun kimlik tespitini emniyet yapmış”

10 Ocak 2016 19:28

Van Baro Başkanı Murat Timur, kentte bu sabah çıkan çıktığı açıklanan çatışmada ölenlerin çoğunun baş bölgesinde kurşun izi olduğunu söyledi.

Ölenlerin kimlik tespitine katılan Timur yaptığı açıklamada, "12 kişinin dokuzunun kimlik tespitini emniyet yapmış. 3 kişinin isimleri tespit edilmemiş. Kimlik tespiti yapılırken çoğunda kafasına isabet eden kurşun gördük" dedi.

BBC Türkçe’den Rengin Arslan’ın haberine göre, Murat Timur, soruşturmayı yürüten savcının hastanede kendilerine, bir çatışma yaşandığını ifade ettiğini belirtti.

Timur, "Burada 12 kişinin de örgüt üyesi olduğu, 12'sinin de silahlı olduğu yönünde beyanda bulundu. Bu beyan ne kadar doğru veya yanlış bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.

 

HDP milletvekili: İnfaz kuşkumuz var

 

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe de infaz kuşkularının olduğunu, olayın netleşmesi için kimlik tespitinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Ölen 12 kişinin yaşlarının 17 ile 20 arasında değiştiğini kaydeden Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her türlü soru geliyor aklımıza. Bu nedenle otopsiye girmek istedik."

Olayın sabah saatlerinde Van-Edremit karayolu üzerindeki bir parkın karşısındaki bir evde meydana geldiği anlaşılıyor. Ajanslar, söz konusu eve PKK'lıların girdiklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini, çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğünü bildirmişti. Yetkililer, ölenlerin birinin polis olduğunu açıklamıştı. Van Valiliği, diğer 12 kişinin ise PKK'lı olduklarını duyurmuştu.

 

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