Van Valisi: Bir evde 12 PKK'lı öldürüldü, 1 polis şehit oldu

Güvenlik güçleri, Van-Edremit karayolu üzerindeki Kocaeli Parkı karşısındaki eve dün gece bir grup PKK'lının girdiği iddiası üzerine eve operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda PKK'lı oldukları açıklanan 12 kişi hayatını kaybetti. Operasyonda 1 polis şehit oldu, yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK’lıların ses getirecek büyük eyleme hazırlandığı bilgisini alınca çalışma başlattı. Hedef alınan grubun Van merkez Edremit ilçesinde kiraladığı Van Gölü yakınındaki 2 katlı evde toplandığı kaydedildi. Vali Konağı ve MİT binasına yaklaşık 500 metre, Jandarma lojmanlarının da bulunduğu TOKİ konutlarına 1 kilometre uzaklıkta, ağaçlar arasındaki 2 katlı eve operasyon yapılması kararı verildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saat 05.30’da operasyon başlattı. Yaklaşık yarım saat süren operasyonda PKK'lı olduğu duyurulan 12 kişi öldürüldü. Operasyon sırasında evden açılan ilk ateşle Özel Harekat polisi Önder Ertaş şehit olduğu bildirildi.

Van Valisi İbrahim Taşyapan, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu örgüt mensupları büyük bir eylem için Van’a gelmişti. Bunu önlemiş olduk. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.





30 el bombası, 1 biksi, 12 uzun namlulu silah





PKK’lıların operasyon yapılan evi kiraladıklarının belirlendiğini kaydeden Vali Taşyapan, "Örgüt mensuplarıyla ilgili ihbar alınmıştı. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra saat 05.30’da örgüt mensuplarının bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Evden polise ateş açılınca 1 polis memurumuz şehit oldu. 12 örgüt mensubu ölü ele geçirildi. 2 polis memurumuz da yaralandı. Operasyonda 12 uzun namlulu silah, 1 Biksi, 1 adet G-3, 30 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi" diye konuştu.







