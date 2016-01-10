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HDP Van milletvekili: Çatışmada 12 kişi yakın mesafeden kafasına ateş edilerek nasıl öldürülüyor?

Lezgin Botan; “Polisten bir kaynak, ‘öldürün’ talimatı aldıklarını söyledi”

10 Ocak 2016 17:19

Van Valiliği, merkez Edremit ilçesinde bu sabah polis tarafından bir eve düzenlenen baskın sırasında 12 PKK’lının öldürüldüğünü  açıkladı.  Van Valiliği, 12 kişinin çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. T24'e konuşan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise, “12 kişi kafasından yakın mesafeden vurulmuş. Eğer çatışma çıktıysa 12’si aynı şekilde nasıl öldürülüyor?” diye sordu.

Van-Edremit karayolu üzerindeki Kocaeli Parkı karşısındaki bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı olduğu açıklanan 12 kişinin öldürülmesine ilişkin Lezgin Botan T24'e açıklamada bulundu. Botan, “Valilik açıklamasında bu kişileri daha önce takibe aldıklarını belirtmiş. Bu durumda 12 kişi sağ da yakalanabilirdi. Ana cadde üzerinde 2 yıldır kullanılmayan bir eve anons yapılmadan operasyon düzenlenmiş.  Ayrıca cenazeler kokmaya başlamış. Bugün öldürülmüş olsalar da böyle bir koku olmazdı. Bu durum öldürülenlerin daha önce infaz edildiği şüphesini arttırıyor” diye konuştu.

Görgü tanıklarının kendilerine olay anına dair bilgi verdiğini söyleyen Botan, “Olayı görenler, anons yapılmadığını ve evin direkt tarandığını anlattılar bize.  Ayrıca evdekilerin silahlı olup olmadıklarını ya da kaç kişide silah olduğunu bilmiyoruz. Cenazeleri Van’da değil Malatya’ya göndermeye çalışmaları şüphelerimizi doğruluyor” ifadelerini kullandı.

 

 

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