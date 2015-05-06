Van Gogh tablosu 66 milyon 300 bin dolara satıldı

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "L'Allee des Alyscamps" adlı eseri New York'taki müzayedede 66 milyon 300 bin dolara satıldı.

Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenlediği, modern ve izlenimci sanatçıların eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada toplam 368 milyon 300 bin dolarlık satış yapıldı.

Müzayedede satılan en pahalı eser Vincent van Gogh'un "L'Allee des Alyscamps" adlı resmi oldu. Van Gogh'un 1888 yılında Fransa'nın Arles şehrinde yaptığı yağlı boya resimde sonbahar tasvir ediliyor.

Van Gogh'un en yüksek fiyata alıcı bulan eseri 1990 yılında "Portrait of Dr. Gachet" adlı resim olmuştu. Bu resim 82 milyon 500 bin dolara satılmıştı.

New York'taki müzayedede ayrıca Fransız ressam Claude Monet'nin 1905 yılında yaptığı yağlı boyabir eseri ise 45 milyon dolarlık tahmini değerin üzerinde 54 milyon dolara alıcı buldu. Nilüferlerin resmedildiği eser gecenin en yüksek fiyata satılan ikinci parçası oldu.

Müzayedede ayrıca İsviçreli sanatçı Alberto Giacometti'nin 1956 yılında Paris'te yaptığı kardeşi Diego'nun küçük bronz heykeli de 12 milyon 800 bin dolara satıldı.