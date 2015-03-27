Hollanda, Tokat'ta bulunan Van Gogh tablosunu istedi

Tokat’ta polis tarafından ele geçirilen ve Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un kayıp olduğu sanılan tablosunu, Van Gogh Müzesi istedi.

Tokat İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Tokat’ta ele geçirilen ve Van Gogh’a ait olduğu sanılan tabloyla ilgili açıklamalarda bulundu.



DHA'nın haberine göre, geçen ay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un ‘Yetim Adam’ serisi içerisinde yer alan ‘Yaşlı Adam Sopayla’ adlı eserin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Yaman, eserin şu anda Tokat Adliyesinde olduğunu söyledi.

Hollanda’da bulunan Van Gogh Müzesi ile yazışmalar yaptıklarını söyleyen Müdür Yaman, “Bizden en son bunun röntgen filmini istediler. Röntgen filmini gönderdik. Fakat bu filmden orjinalliği anlamanın gerçek manada yeterli olamayacağını dile getirdiler. Çünkü Van Gogh’un bütün eserlerinde fırça darbesi ile resim yaptığı ifade edildi. Bizden tabloyu göndermemizi istediler. Ancak arkadaşlarımız tabloyu adliyeye teslim ettiler. Dolayısıyla bu süreçte şu anki aşamada Adalet Bakanlığı üzerinden veya Tokat Adliyesi üzerinden yürütülecek bir işlem. Artık bizim bu aşamadaki yetkimiz kalkmış durumda” dedi.

Tablonun gerçek olup olmadığının belirlenmesi için çalışmaların birkaç yıl sürebileceği öğrenildi.