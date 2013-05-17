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Kültür-Sanat

Van Gogh'un çizimleri satışa çıktı

Vincent Van Gogh'un sınırlı sayıdaki çizim defteri kopyası Van Gogh Müzesi'nde satışa sunuluyor

17 Mayıs 2013 17:11

Amsterdam'da yer alan Van Gogh Müzesi, Hollandalı ressamın çizimlerinin yer aldığı sınırlı sayıdaki kitapçıkları hediyelik eşya dükkanında satışa çıkarıyor.

Günümüze ulaşan 4 adet Van Gogh'a ait eskiz defterlerinden oluşturulan bin adet kopya kitapçık, sanatçının en büyük portrelerinin temellerine dair ipuçları ve kendine has stilinin oluşumuna dair adımları içeriyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, müze yaptığı açıklamada 'Satışa çıkan kitapçıklar onun yaşadığı ve algıladığı dünyayı anlamamıza izin veriyor. Kitapçıklar sayesinde onun yaratıcı dehasına şahit olabiliyor ve ayak izlerini takip edebiliyoruz' dedi.

Müze ayrıca kitapçıktaki çizimlerinin çoğunun kurşun kalem ve siyah pastel boya ile, bir kısmının ise çeşitli tebeşirlerle yapılmış olduğunu belirtti.

Eskiz defterinde Van Gogh'un resim haricinde de işleri yer alıyor, Paris'e sorunsuz varabilmek için çizmiş olduğu harita ve beğendiği bir şiirin kopyası gibi pek çok detaya yer veriliyor.

Bin adetlik özel baskı haftaya Perşembe günü satışa çıkacak ve fiyatları 580 dolar olarak belirlendi.

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