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Valinin 'İntihar ettiler' dediği katırlar askerin talimatıyla kurşuna dizilmiş!

Roboski’de sınır ticaretinde kullanılan katırların jandarma güçlerince itlaf edilmesine dair görüntüler ortaya çıktı

17 Nisan 2015 14:28

Dicle Haber Ajansı, Şırnak Valisi Ali İhsan Su’nun “İntihar ettiler” dediği, sınır ticaretinde kullanılan katırların askerler tarafından kurşuna dizildiği ana ait olduğu belirtilen görüntülere ulaştı.

Roboski’de sınır ticaretinde kullanılan katırların jandarma güçlerince itlaf edilmesine dair görüntüler ortaya çıktı.

Videoda askerlerin ‘Atış serbest’ talimatıyla katırları taradığı, atışın ardından ‘Lan psikopatlar’ diyerek gülüştüğü duyuluyor.

İşte o görüntüler: 

 

'Kaçakçılıkta kullanılması hayvan haklarına aykırı'

 

Vali Su ise katırların vurulup öldürülmediğini, ancak silah sesinden korkup, uçurumdan düştüklerini iddia etmişti. Valiliğin konuya ilişkin ‘garip’ açıklamaları bununla da sınırlı kalmamış, Şırnak’ta son günlerde 25 katırın itlaf edilmesine rağmen, kaçakçılıkta katır kullanılmasının ‘hayvan haklarına aykırı’ olduğu belirtilmişti.

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