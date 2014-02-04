Valilikten 'Ali İsmail' davası açıklaması: Personelimiz azami sabırla görev yaptı

Kayseri Valiliği dün görülen Ali İsmail Korkmaz davası nedeniyle yaptığı açıklamada "Duruşma nedeniyle görevlendirilen emniyet personeli başta olmak üzere tüm personelimiz zaman zaman kendilerine yapılan tahrik edici davranışlara kapılmadan azami özen ve sabırla görevlerini ifa etmişlerdir" dedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü dün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili olarak adliye çevresine konulan bariyerlerden koparılan ve kesilen demir çubuklar ve diğer hasarlarla ilgili tutanak hazırladı.

Valilikten yapılan açıklamada ise arama noktaları ve duruşmanın yapıldığı adliye binası içinde 4 polisin yaralandığı, arama noktasında 1 açılır kapanır demir cop ele geçirildiği açıklandı.

Oktay Ensari'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Kayseri Valiliği dün 14 saat süren ve 12 Mayıs'a ertelenen Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme salonunda bulunan polis memurlarının tahrik edici davranışlara kapılmadan görevlerini sabırla yaptıklarına, gelen grupların arama noktalarında durdurulduktan 20-25 dakika sonra kent merkezine gönderildiklerine dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:

" İstanbul Beyoğlu İlçesi Taksim Gezi parkı protesto olaylarına destek amacıyla gösteriler esnasında Eskişehir'de yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın duruşması dün Eski Adliye binasında yapılmıştır.

Dava ile ilgili, Ankara yolu istikametinden 32 otobüs 1 minibüs, Osman Kavuncu Bulvarı Zabıta bekleme noktasından 5 otobüs, 4 minibüs, Sivas Yolu istikametinden 1 otobüs olmak üzere toplam 38 otobüs ve 5 minibüs Kayseri'ye gelmiştir. Arama noktalarına gelen araçlar 20-25 dakika içerisinde aramaları yapıldıktan sonra bekleme yaptırılmaksızın gönderilmiştir.

Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri kapsamında 2030 personel görevlendirilmiştir. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, Ankara ve Niğde İstikametinden ilimize girişte bulunan Pastırmacılar Parkında oluşturulan arama noktasında, 1 adet açılır kapanır demir cop ele geçirilmiştir.

Cumhuriyet Meydanı Eski Adliye binası çevresinde oluşturulan arama noktasında, İstanbul'dan gelen grubun araması yapılırken, görevli personele saldırılması sonucu 2 polis memuru başından ve elinden yaralanmıştır. Davanın görülmesi esnasında duruşma salonu içerisinde silahlı bir şahsın bulunduğu bilgisinin alınması üzerine görevli personel tarafından olaya müdahale edilerek, şahıs salon dışına çıkartılmıştır.

Yapılan incelemede, İ.K. isimli şahsın tutuklu Polis Memurunun yakını olduğu, Uzman Çavuş olarak görev yaptığı, izinli olduğu dönemde yakınının yargılandığı duruşmayı izlemek üzere geldiği ve üzerinde silah bulunmadığı anlaşılmıştır. Mahkeme salonu içerisinde görevli bulunan 2 polis memuru, olay esnasında çıkan arbede de yaralanmıştır. Duruşma nedeniyle görevlendirilen emniyet personeli başta olmak üzere tüm personelimiz zaman zaman kendilerine yapılan tahrik edici davranışlara kapılmadan azami özen ve sabırla görevlerini ifa etmişlerdir.

Öte yandan, Kayseri polisi eski adliye binası çevresinde Ali İsmail Korkmaz davasını izlemeye gelen göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve polise ait bariyerlerin üzerinde bulunan demir parmaklıkların kesilmesi ve koparılmasıyla ilgili bir tutanak hazırladı.