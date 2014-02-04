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Spor

Tribünler 'Ali İsmail Korkmaz' diye bağırdı

Fenerbahçe Ülker'in Anadolu Efes'le oynadığı maçta, sarı lacivertli taraftarlar, dakikalarca 'Ali İsmail Korkmaz' için yazılan besteyi söyledi

04 Şubat 2014 08:35

Fenerbahçe Ülker'in Anadolu Efes'i 73-64 mağlup ettiği mücadelede tribünler, Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yazılan besteyi söyledi.

Karşılaşmanın son periyotunda Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayseri'de davası görülen Ali İsmail Korkmaz için sloganlar attı.

Ali İsmail Korkmaz için yazılan 'Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz' bestesi, hep bir ağızdan dakikalarca söylendi.

Fenerbahçe tribünlerinin söylenen tezahürat şöyle:

"Daha 19 yaşında, düşlerinde özgür dünya. Öptüğü çubuklu forma, yaşayacak anısında Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz."

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