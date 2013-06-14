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Vali Mutlu'nun Gezi'ye gitme şartı: Kokoreç varsa...

İstanbul Valisi Mutlu ile Gezi Parkı direnişçileri arasında kokoreç diyalogu yaşandı

14 Haziran 2013 07:34

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Dolmabahçe Saat Kule Kafe'de yaklaşık 60 kişiden oluşan Gezi Parkı eylemcisi ile görüştü.

Gece yarısı başlayan görüşmeye katılan eylemcilerden biri sözü alarak Vali Mutlu ile görüşmeye gelme nedenini "Buraya bir grup adına gelmedik. Valimizin Twitter üzerindeki daveti üzerine geldik. Var olan sorunları, kendi düşüncelerimizi samiyetine güvendiğimiz Valimizle görüşemeye geldik. Daha demokratik bir ortamda bu sürecin barışçıl bir ortamda ilerlemesini sağlayacak" şeklinde açıkladı.

Söz alan bir diğer eylemci ise "Benim buraya gelme nedenim, bir şey benim kanıma çok dokundu. Marjinal değilim. 16 gündür Başbakan tarafından sürekli olarak marjinal olarak ifade edilmekten sıkıldım ve üzüldüm. Eğer mümkünse, bu üslubu değiştirmek için sizi teşvik etmek için buraya geldim" dedi.

Böyle bir görüşmeyi başından beri istediğini ifade eden Mutlu, "Bu diyaloğu başından beri her zaman arzu etmiştim. Mevcut gelişmeler şimid bu fırsatı yarattı. Daha önceden yapmak gerekirdi. bir eksiklikti" dedi.

 

'Kokoreç yoksa gelmem'

 

Eylemciler "Sizin de Geziye gelmenizi isterdik" şeklindeki konuşmaları üzerine Mutlu, "Vallahi gelmek isterim. Samimi söylüyorum" dedi. Bunun üzerine "Kimsenin güvenliğe ihtiyacı yok güvenliğinizi sağlarız diyerek" Vali Mutlu'yu Gezi Parkı'nda öğle yemeğine davet eden eylemcilere Vali Mutlu, "Kokoreç yoksa gelmem. Kokoreç varsa gelirim" yanıtını verdi.

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