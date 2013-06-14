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Vali Mutlu Dolmabahçe'de Gezi direnişçileriyle bir araya geldi

İstanbul Valisi, Gezi direnişçileriyle yüz yüze görüşmeye başladı

14 Haziran 2013 02:13

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Dolmabahçe Saat Kule Kafe'de Gezi Parkı eylemcileriyle görüşmeye başladı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, akşam saatlerinde Gezi Parkı’ndaki eylemcilerle görüşmek istediğini belirterek, “Cep numaram 0532 307 86 87. Görüşmeye hazırım” demişti. Mutlu, şimdi de twitter'dan davette bulunarak görüşmek isteyenlerle Dolmabahçe Saat Kule'de saat 24.00'ten sonra görüşebileceğini söyledi.

Vali Mutlu, twitter hesabından ''Bu gece yüz yüze görüşmek isteyenlerle 24.00'ten itibaren DolmaBahçe Saat Kule Kafe'de gruplar halinde, gerekiyorsa sabaha kadar görüşeceğiz'' ifadesini kullanarak, kendisiyle görüşmek isteyenlerle gerekirse sabaha kadar görüşebileceğini söyledi.

TRT’de katıldığı bir programın bitmesinin ardından, Dolmabahçe Saat Kule Kafe'ye geçip kendisiyle görüşmek istediğini belirten Mutlu’ya twitter’dan eğlenceli twitler atıldı. O twitler bazıları şöyle:

 

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