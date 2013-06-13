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Vali Mutlu: Gezi'yi yüz yüze konuşalım

İstanbul Valisi Mutlu, Gezi Parkı eylemcileriyle yüz yüze görüşmek istediğini söyledi

13 Haziran 2013 19:03

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 17 gündür devam eden Gezi Parkı direnişi ile ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Mutlu, Gezi Parkı eylemcileriyle yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Mutlu, “Gezi Parkı'nda "çevre duyarlılığıyla hareket eden" gençlere öneriyorum; Artık twitterdan değil yüzyüze de görüşelim. Gezi Parkı'nda kalıp benle görüşmek isteyenler Twitter hesabımdan bana ulaşsınlar. Uygun bir mahalde buluşalım. Basına da görüntü verebiliriz arzu ederseniz” ifadelerini kullandı.

Parkı ziyaret etmek istediğini yineleyen Vali Hüseyin Avni Mutlu, “Bilahare en kısa zamanda Gezi Parkı'nda sizi ziyareti planlayacağım. Bunu da konuşuruz” diye tweet attı.

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