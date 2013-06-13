Halkla ilişkilerde yeni bir adım atan Vali Mutlu, cep telefonunu verdi

Hüseyin Avni Mutlu @Valimutlu
Gezi Parkı'nda "çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler", bana ait 05323078687 No'dan yüzyüze görüşmek için arayabilirsiniz. İyi günler.
Ne Çok Konuştun @DurBirDinlee
Ödemeli arasam olur mu? Kontörüm yok @Valimutlu Amca
MARJİNAL HANFENDİ @maldeynegi
Whatsapp kullanıyo musun? :))) @Valimutlu
çok boş konuşurum. @evdekiadam
ya sence de biraz hızlı gitmiyo muyuz telefonunu vermeler filan .ss @Valimutlu
nesli@nessiano
Özel numaradan arayıp çav bella dinleticem sakın provoke olmayın : ))) @Valimutlu
alkolik çapulcu @vishnevotka
Çapulcuyuz malum kontorumuz yok biz versek numaraları da sen arasan.. @Valimutlu
Ayyaş Oğuzcan @ogzcn
olisiniz bize orantisiz guc kullanirsa, gozaltina falan alinirsak da arayabiliyor muyuz? @Valimutlu
hakan demir @suyorumcusu
telefondan su sıkmaya çalışırsanız kendi telefonunuz bozulur ama, düşünememiş olabilirsiniz bu ayrıntıyı. @Valimutlu
RedHack ★ @TheRedHack
@Valimutlu (BEL FITIĞI 05323078687)