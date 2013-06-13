Halkla ilişkilerde yeni bir adım atan Vali Mutlu, cep telefonunu verdi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerle iletişime geçmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Vali Mutlu, Gezi Parkı olaylarını tartışmak için katıldığı canlı yayında cep telefonu numarasını verdi.



Canlı yayında cep telefonu numarasını tweetleyen Mutlu'ya sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle;

Hüseyin Avni Mutlu ‏@Valimutlu

Gezi Parkı'nda "çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler", bana ait 05323078687 No'dan yüzyüze görüşmek için arayabilirsiniz. İyi günler.

Ne Çok Konuştun ‏@DurBirDinlee

Ödemeli arasam olur mu? Kontörüm yok @Valimutlu Amca

MARJİNAL HANFENDİ ‏@maldeynegi

Whatsapp kullanıyo musun? :))) @Valimutlu

çok boş konuşurum. ‏@evdekiadam

ya sence de biraz hızlı gitmiyo muyuz telefonunu vermeler filan .ss @Valimutlu

nesli@nessiano

Özel numaradan arayıp çav bella dinleticem sakın provoke olmayın : ))) @Valimutlu

alkolik çapulcu ‏@vishnevotka

Çapulcuyuz malum kontorumuz yok biz versek numaraları da sen arasan.. @Valimutlu

Ayyaş Oğuzcan ‏@ogzcn

olisiniz bize orantisiz guc kullanirsa, gozaltina falan alinirsak da arayabiliyor muyuz? @Valimutlu

hakan demir ‏@suyorumcusu

telefondan su sıkmaya çalışırsanız kendi telefonunuz bozulur ama, düşünememiş olabilirsiniz bu ayrıntıyı. @Valimutlu

RedHack ★ ‏@TheRedHack

@Valimutlu (BEL FITIĞI 05323078687)



