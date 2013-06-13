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Halkla ilişkilerde yeni bir adım atan Vali Mutlu, cep telefonunu verdi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu katıldığı canlı yayında, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin ulaşabilmesi için cep telefon numarasını verdi

13 Haziran 2013 20:07

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı'ndaki eylemcilerle iletişime geçmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Vali Mutlu, Gezi Parkı olaylarını tartışmak için katıldığı canlı yayında cep telefonu numarasını verdi. 

Canlı yayında cep telefonu numarasını tweetleyen Mutlu'ya sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle;

Hüseyin Avni Mutlu ‏@Valimutlu
Gezi Parkı'nda "çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler", bana ait 05323078687 No'dan yüzyüze görüşmek için arayabilirsiniz. İyi günler.

Ne Çok Konuştun ‏@DurBirDinlee
Ödemeli arasam olur mu? Kontörüm yok @Valimutlu Amca

MARJİNAL HANFENDİ ‏@maldeynegi
Whatsapp kullanıyo musun? :))) @Valimutlu

çok boş konuşurum. ‏@evdekiadam
ya sence de biraz hızlı gitmiyo muyuz telefonunu vermeler filan .ss @Valimutlu

nesli@nessiano
Özel numaradan arayıp çav bella dinleticem sakın provoke olmayın : ))) @Valimutlu

alkolik çapulcu ‏@vishnevotka
Çapulcuyuz malum kontorumuz yok biz versek numaraları da sen arasan.. @Valimutlu

Ayyaş Oğuzcan ‏@ogzcn
olisiniz bize orantisiz guc kullanirsa, gozaltina falan alinirsak da arayabiliyor muyuz? @Valimutlu

hakan demir ‏@suyorumcusu
telefondan su sıkmaya çalışırsanız kendi telefonunuz bozulur ama, düşünememiş olabilirsiniz bu ayrıntıyı. @Valimutlu

RedHack ★ ‏@TheRedHack 
@Valimutlu (BEL FITIĞI 05323078687)

 

 

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