Vali Mutlu: 24 saat içerisinde müdahale olmayacak, ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmiyor

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı’na 24 saat içinde müdahale edileceği yönündeki iddialara cevap verdi. Mutlu şu anda herhangi bir müdahale planının söz konusu olmadığını açıkladı.

Vali canlı yayın'ın sonunda Cep telefon numarasını vererek, isteyenlerin kendisini arayabileceğini söyledi. Vali telefonu önce korumasının açacağını belirtti. Valinin telefon numarası: 0532 307 8687

NTV canlı yayınına katılan Mutlu şunları söyledi:

Şu anda müdahale planımız yok, ama bu hiç olmayacağı anlamına gelmiyor

Ben tabi sayın başbakan ile Hülya hanımın nasıl bir görüşme yaptığını bilemiyorum. Ancak bize böyle belirlenmiş iletilmiş herhangi bir şey yok.

Bizim böyle bir planlamamız şu anda yok. Ama şu var. Müdahaleyi gerektirecek sıkıntılı ortamlar da var. Hülya hanımın ağzından yaptığı açıklama nasıl algılanır bilemiyorum. Hanımefendinin hissettiği bir şey olabilir. Ancak iradenin böyle bir şey geliyor diye değerlendirmesi diye bir şey düşünmemesi gerekir.

Şu anda böyle bir müdahalenin söz konusu olmadığını ifade etmek durumundayım. İleriye dönük bu hiçbir zaman müdahale olmayacak anlamına gelmiyor. Bunun ne şekilde yapılacağını biz zaten paylaşırız.

Hiç kimse gecenin üçünde, sabahın beşinde bizi çadırlardan atacak gibi bir beklenti içinde olmasın. 24 saatte hemen bir müdahale yaratıyor gibi kaygı yaratılmasın.

Müdahale edildiği gün parka tek bir polis girmedi

Bizim birinci hedefimiz zaten müdahale değil. bizim müdahale niyetimiz olsa, AKM ve Anıt kapsamındaki çalışmada, dedik ki çirkin görüntüleri kaldıracağız. İşgal görüntüsünü kaldıracağız dedik. Netice itibariyle marjinal grupların çatışmaların sonucunda bu gücümüzü, devlet her zaman güçlüdür. Net olarak gösterdik. Biz o akşam isteseydik 200 metre ileriye gider, haydi arkadaşlar bu akşam evinize yatmaya gideceksiniz derdik. Tek bir polis o gece Gezi Parkı’na girmedi.

Oradaki radikal gruplar gaz bombalarını parkın içine atmıştır. Asla Gezi Parkı’na girmedik, isteseydin girerdik.

Biz girmek istersek Gezi Parkı’na şu anda gireriz. Bu gençlerin içinde marjinal gençlerin kaldığı çadırlar var. Bu marjinal üyeler, bu çocukları kullanarak bir provokasyon yapabilirler. Çadırları yakarlar, ilk günkü olaylarda da olmuştur. Kendi yaktıkları çadırlar, belediyenin personeli de yakıldı. İlk hadise de bu grupların işidir. Farklı sıkıntılar da doğabilir. Gençlere diyoruz ki anlaşıldı. Başbakanımız gerekli mesajları verdi. Halkın iradesine bunu sunacağız. Kendinizi hissettirme noktasında kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.

Müdahalelerin sertliğini inceliyoruz

Evet orada, gezi parkında ağaçları öne çıkaran bir grup var. Ama onların içinde çevreyle ilgili meseleleri olmayan, sıkıntılı tablo yaratmaya çalışan yapılar var. Bunlara da müdahale edilmesi gerekir. Bu İstanbul’da her gün yapılan müdahalelerdendir. Sertlik konusunda devletimiz inceliyoruz. Benim şimdi yapılanın şu kadar doğruluğu var dememin ötesinde söyleyebileceğim fazla bir şey yok.

Müdahale etmezseniz ezer geçerler. O akşam 9:30 – 10 sularında yaptığım açıklamalarda da kararlılığımızı ifade ettim. Arkasına halkı aldığını zannederek gelecek olan, provokasyon yapanlarla aynıdır. Bunu dünyanın neresine sorarsanız sorun, bu işin ilmini bilenlere sorun. Sizin yanınıza 50 metre – 100 metre yaklaştığı zaman müdahale etmezseniz bu gruplar sizi ezer geçerler.

Gönülleri kısa zamanda alırız, ama marjinallerin gönlünü almak hedefimiz değil

Biz gönülleri kısa zamanda alırız. Bizim gönlünü kırdığımız gençler İstanbul’daki milyonlarca gencimiz değil. Biz ülkemizdeki bütün gençlerin gönlünü almak isteriz. Gençlerle ilgili benim kendilerine ulaşma, onların vali amcası olma konusunda hiçbir tereddütüm yok.

Gençlere seslendim. Gezi Parkı’na en kısa zamanda geleceğim. Twitter hesabından bana ulaşın dedim. Bizim derdimiz gidip alkışlanmak değil. Elbette sitem edecek. Devlet olarak beni anlamalıydın falan. Biz onları hep anladık.

'Telefon susmuyor'

Gençler anlatıyorlar. Neden oradalar, bunu izah ediyorlar. Görüşmeyi arzu edenler var. Telefon susmuyor tabi. Ailelerden arayanlar var. Ankara’dan üniversitede burada çocuğu olan aile beni aradı. Genci arayacağım şimdi telefon numarasını aldım. İrtibattayız. Veliler irtibatta. Vali bey çocuğumuz orada. Sıkıntı olmadan alın, biz de bu çocuklarımızı almak istiyoruz. Sizin bu konudaki tavrımız önemlidir. Çok farklı yerlerden arayanlar var. Süratle görüşeceğim. Parkı ziyaret de edeceğim.