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Ekonomi

Uzmanlar beklentilerini anlattı; dolar/TL nasıl bir yön izleyecek?

3.94 seviyesiyle tarihi rekor kıran dolar/TL, 3.55'lere kadar gerilemişti

01 Mart 2017 16:22

Mart ayına girilmesiyle Fed'den bu ay faiz artışı olup olmayacağı piyasaların bir numaralı gündem maddesi olurken Türk Lirası'nın dolar karşısında nasıl bir yön izleyeceği de merak ediliyor.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın ocak ayından bu yana attığı adımlarla tarihi rekor olan 3.94'ten 3.55'lere kadar gerileyen Dolar/TL için beklentilerini anlattı. 

Kur bugün 12:14 itibariyle %0.3 düşüşle 3.6323 seviyelerinde seyrediyor. 

"Satış baskısı beklemiyorum"

Bloomberg HT'ye konuşan Deniz Yatırım Yatırım Hizmetleri Grubu Yönetmeni Orkun Gödek, Merkez Bankası'nın 11 Ocak'tan sonra attığı adımların önemine dikkat çekerek "Bir dönem dışarıdan kopmuştuk, şimdi dışarıyla ilişkinin yeniden kurulmuş olması fiyatları olumlu etkiliyor. 

"Ben Türk Lirası'nda çok aşırı satış baskısı beklemiyorum. Merkez Bankası'nın mesajlarının yabancı yatırımcı nezdinde anlaşılmaya başladığı kanaatindeyim. Kurda bir süre 3.54-3.64 bandı işlemlerin yoğunlaştığı bir bant olacak ama bir tur daha satış baskısı beklemiyorum" dedi. 

"Biraz daha yükselip düşebilir"

Turkey Macro View Başekonomisti İnanç Sözer kurun biraz daha yükselip sonra düşebileceğini belirtti. Sözer, "Gelişen ülke kurları biraz daha değer kaybedecek. Dolar/TL  de biraz daha yukarı gidebilir, 3.76-3.80 arasında bir yere gidip sonra geri çekilebilir" diye konuştu. 

Büyümeye dair riskler ve para politikasında risklerin önemli ölçüde hafiflediğini söyleyen Sözer "Ama dünyada gelişmekte olan ülkeler aleyhine durum söz konusu. Bizi de bir sepetten ayrı göremeyiz, eğer o sepet değer kaybedecekse mecburen TL de değer kaybedecek" yorumunu yaptı.

"3.55 dip olabilir"

Noor CM Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz da gelişen ülkelere risk iştahının yükselmesi ve MB'nin adımlarıyla kurun 3.94'lerden gerilediğini söyledi. Yılmaz "Burada dışarıdaki iklim de bize yardımcı oldu. Şimdilik kısa vadede farklı bir senaryo olmadıkça 3.55 seviyesi dip gibi görünüyor. Ancak dışarıda rüzgar tersine dönerse farklı şeyleri konuşmak gerekebilir" dedi. 

Fed'in faiz artırımına dair beklentilerin yükseldiğini belirten Yılmaz "Bu da gelişen para birimlerinin tekrar erozyona uğramasına neden olabilir" yorumunda bulundu.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"

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