Şubatta ihracat yüzde 5 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şubat ayında ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre ihracat şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 11.3 milyar dolar oldu. Ocak ayı ihracatı 10,53 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Yapılan açıklamada son 12 aylık ihracatın ise bir önceki döneme göre yüzde 2,6 artışla 143,2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Ocakta ihracat yüzde 18 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri dün açıklanmıştı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalatı da yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu.

Ocakta dış ticaret açığı ise yüzde 10,3 artışla 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.