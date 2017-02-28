Ocak ayında ihracat yüzde 18 arttı

Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalatı da yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu. Ocakta dış ticaret açığı ise yüzde 10,3 artışla 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artışla 11 milyar 278 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 906 milyon dolardan yüzde 10,3 artışla 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ocak ayında yüzde 71 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,4'e yükseldi.

Türkiye'nin AB'ye yaptığı ihracat yüzde 12 arttı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak, 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak ayında yüzde 49,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı ve 5 milyar 302 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 122 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 684 milyon dolarla Irak, 676 milyon dolarla İngiltere ve 655 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 851 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 480 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 187 milyon dolarla Almanya ve 734 milyon dolarla ABD izledi.

En çok ithlata ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 695 milyon 609 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 922 milyon 816 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 197 milyon 490 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 897 milyon 718 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 77,5 oldu. Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,2 olarak hesaplandı.