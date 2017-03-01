Trump ile Fed başkanlarının açıklamaları doları nasıl etkiledi?

Dün 3,62 seviyesinin hemen altında günü kapatan dolar/TL, ABD'de Donald Trump'ın ve Fed başkanlarının açıklamaları sonrası uluslararası piyasada 3,65'in üzerinde işlem görüyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, dün güne 3,60 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 17.20 itibariyla 3,6180 seviyesinden işlem gördü. Dün gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yapacağı konuşmadaydı.

Trump, Kongre'de yaptığı ilk konuşmada ekonomide uygulanacak politikalarla ilgili fazla detaya girmedi. Trump daha önce açıkladığı ekonomi politikalarını tekrarladı ve ekonomi takımının şu an "tarihi vergi reformu" üzerinde çalıştığını söyledi. Trump'ın fazla detaya girmemesi doların değer kaybetmesinin önüne geçti.

Bu arada ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley ve San Francisco Fed Başkanı John Williams, mart ayında faiz artırım ihtimalini güçlendiren açıklamalar yaptı. Faiz beklentilerinin yükselmesi, doların değer kazanmasına yol açtı.

Dolar/TL uluslararası piyasada saat 08.13 itibariyla 3,6540 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise kapanış saatinde aynı saatte 3,8350 seviyesinde iken, bu sabah 3,8575 seviyesine çıktı.