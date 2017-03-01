T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trump ile Fed başkanlarının açıklamaları doları nasıl etkiledi?

Trump, Kongre'de yaptığı ilk konuşmada ekonomide uygulanacak politikalarla ilgili fazla detaya girmedi

01 Mart 2017 11:38

Dün 3,62 seviyesinin hemen altında günü kapatan dolar/TL, ABD'de Donald Trump'ın ve Fed başkanlarının açıklamaları sonrası uluslararası piyasada 3,65'in üzerinde işlem görüyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, dün güne 3,60 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 17.20 itibariyla 3,6180 seviyesinden işlem gördü. Dün gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yapacağı konuşmadaydı.

Trump, Kongre'de yaptığı ilk konuşmada ekonomide uygulanacak politikalarla ilgili fazla detaya girmedi. Trump daha önce açıkladığı ekonomi politikalarını tekrarladı ve ekonomi takımının şu an "tarihi vergi reformu" üzerinde çalıştığını söyledi. Trump'ın fazla detaya girmemesi doların değer kaybetmesinin önüne geçti.

Bu arada ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley ve San Francisco Fed Başkanı John Williams, mart ayında faiz artırım ihtimalini güçlendiren açıklamalar yaptı. Faiz beklentilerinin yükselmesi, doların değer kazanmasına yol açtı.

Dolar/TL uluslararası piyasada saat 08.13 itibariyla 3,6540 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise kapanış saatinde aynı saatte 3,8350 seviyesinde iken, bu sabah 3,8575 seviyesine çıktı.

ETİKETLER

EuroABDDonald TrumpWilliam DudleyJohn Williams

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24