Uyumakta zorlananlar için 8 besin tavsiyesi

Birçok insanın uykusuzluk çekmesinin sebebi stresli bir iş günü, hastalık ya da depresyon olabilir. Ancak bu ihtimallerden önce ne yediğinizi değerlendirmenin de faydası olabilir, çünkü gün içinde gereken ihtiyacını alamayan vücudunuz bazen uykuya dalmanız için gereken enzim ve hormonları da üretemez.

Radikal’in haberinde Fox News'un bir yazısından alıntı yaptığı bilgilere göre 'uyuyamama problemini çözmede yardımcı olduğu' kanıtlanan 8 besin şöyle:

1) Balık

Balık zengin bir triptofan kaynağı. Triptofan bir amino asit ve bu amino asit melatonin üretmek için ihtiyaç duyulan serotonini yükseltiyor. Melatonin ise uyuma ve uyanma döngüsünü kontrol etmemizi sağlayan bir hormon. Ayrıca balık, melatoninin üretilmesini hızlandıran B6 vitaminini de içeriyor.

2) Süt ürünleri

Bir bardak sıcak sütün uykuya dalarken çok yardımcı olduğunu biliyoruz. Bilim adamları aynı zamanda yoğurt ve peynirin de melatonin üretimini hızlandıracak kalsiyumu içerdiğini açıkladı.

3) Kiraz

Kiraz, melatonin kaynağı olan besinlerden biridir. Yapılan bir deneye katılan insanlar yatmadan önce ve kalktıktan sonra bolca kiraz yediler, içsel dengemizi kurmamıza yardımcı olan melatonin hormonu sayesinde 2 hafta içerisinde daha iyi bir uyku düzenleri olduklarını söylediler.

4) Muz

Muz iyi bir potasyum ve magnezyum kaynağı olarak bilinir. Bu iki mineral de çok gerilen kasları yumuşatmaya yarıyor. Ayrıca magnezyum huzursuz bacak sendromuna karşı vücudu savunuyor, bu sendromun varlığı uyumayı zorlaştırdığı için vücudumuz magnezyuma ihtiyaç duyuyor. Muzun da balık gibi triptofan içerdiği bilim insanları tarafından açıklandı.

5) Çerezler

Çerezler magnezyum içeriğinin yanı sıra kalsiyum da barındırıyor. Bu da daha derin uyumamıza yardımcı oluyor. İçindeki yağ oranı serotoninimizi artırırken, proteinler ise kan şekerimizi belirli bir seviyede tutmamıza yardımcı oluyor.

6) Humus

Nohut, humusun içindeki başlıca besinlerden biridir. B6 vitamini içeren nohut uykumuzu düzenlememize yardımcı oluyor. Özellikle yaşlı insanların uykusunu düzenlemede daha etkili oluyor.

7) Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler fazlasıyla potasyum, magnezyum ve kalsiyum içeriyor. Bu üç mineral de uyku konusunda çok büyük önem taşıyor. Kalsiyum melotinin üretirken potasyum ve magnezyum da kaslarımızı gevşetiyor.

8) Çay

Papatya çayı gibi bitkisel çaylar uyumadan önce mutlaka içilmesi gereken içecekler, papatya ise yıllardır uykusuzluğa karşı kullanılan bitkiler arasında. Yakın zamanda bu mucizevi bitkinin strese karşı iyi geldiği de anlaşıldı.