Uykusuzluk Alzheimer habercisi olabilir

Bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre uyku problemleri Alzheimer'ın habercisi olabilir. Beyindeki plak adı verilen protein birikintilerinin bu hastalığın nedeni olduğuna inanılıyor.

Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma bu plakların oluşmaya başladığı dönemde farelerin uyku problemleri çektiklerini gösterdi.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Derneği, bu bağlantının kanıtlanması durumunda doktorlara Alzheimer'ın erken teşhisinde çok yardımı olacağını düşündüklerini söyledi.

Alzheimer'de başarılı bir tedavi için erken teşhis çok önemli. Bu hastalığa yakalananlar hastalığın son evrelerine kadar hafızalarında bir sorun yaşamıyor. Bu da hastalığın teşhisini geciktiriyor. Hasta hafıza sorunları yaşamaya başladığında ise, beyin çoktan zarar görmüş oluyor ve tedavi çok zor, hatta imkansız hale geliyor.

Az uyku

Bu nedenle araştırmacılar tedaviye erkenden, mümkünse ilk belirti görülmeden yıllar önce başlamak istiyor.



Alzheimer'in erken teşhisi için bilim insanları, hastalığa neden olan plakların yapısını tam olarak anlamaya çalışıyor. Bu plaklar beyinde zaten doğal olarak bulunan amyloid beta proteininden oluşuyor.

Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, gece yaşayan farelerin gün boyunca saatte kırk dakika uyuduğu, ancak beyinlerinde Alzheimer'a neden olan plaklar oluşmaya başladığında uyku sürelerinin 30 dakikaya düştüğü görüldü. Araştırma ekibinden Prof. David Holtzman, ''Eğer uyku bozuklukları Alzheimer hastası insanlarda da bu kadar erken başlıyorsa, bu hastalığı erken teşhis etmemizde önemli bir nokta olabilir'' dedi.

Holtzman sözlerine, ''Ancak insanlarda bu uyku bozukluklarının nasıl bir form aldığını henüz bilmiyoruz.'' diyerek devam etti. Bununla birlikte insanlar ile farelerin tepkileri her zaman aynı olmuyor. Uyku bozukluklarının birçok farklı nedeni olduğu için, bu sorunu yaşayan herkese Alzheimer teşhisi konulması anlamsız.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Derneği'nden Dr. Marie Janson, bu bağlantının kanıtlanması için daha çok araştırma yapılması gerektiği görüşünde. Janson ''Zaten daha önceki araştırmalar uyku düzenindeki değişimler ile düşünme yeteneklerindeki azalma arasında bir bağlantı olabileceğini gösteriyordu. Şimdi uyku bozuklukları ile Alzheimer'ı de birbiriyle ilişkilendirebiliyoruz." dedi. (BBC Türkçe)