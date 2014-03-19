Uykusuzluk 'beyin hücrelerini öldürüyor'

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yeterince uyumamak sanılandan daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor ve beyin hücrelerinde daimi kayba neden olabiliyor.

Nöroloji Dergisi adlı bilimsel yayında yayımlanan çalışmada fareler üzerinde yapılan araştırmada uzun süre uykusuz kalmanın beyin belli yerlerinde hücrelerin yüzde 25'inin ölümüne yol açtı.

ABD'li uzmanlar aynı durumun insanlarda da geçerli olması halinde, kaybedilen uykuyu almaya çalışanın boşuna bir çaba olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar bir gün beyni uyku kaybının yarattığı hasara karşı koruyacak bir ilaç geliştirmenin de mümkün olduğunu düşünüyor.

Pennyslvania Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada, günümüzde gece mesaileri ve uzun çalışma saatleri gibi insanlarda en sık görülen uyku kaybı nedenleri laboratuvar ortamında fareler üzerinde uygulandı.

Gece çalışanlarda sık görülen uyku düzeni, üst üste üç gece mesaisi ve 24 saat içinde dört ya da beş saat uyku, farelere uygulandı ve farelerin beyin saplarındaki hücrelerin yüzde 25'ini kaybettiği görüldü.

Uzmanlar bu araştırmanın uykusuzluğun beyin hücresi kaybına neden olabileceğine dair ilk kanıt olduğunu söylüyor.

Uyku sağlığı ve Nöröloji Uzmanı Prof Sigrid Veasey BBC'ye yaptığı açıklamada, "Uyku kaybının geri döndürülemez hasara yol açtığına dair kanıt var" dedi ve şimdi bir sonraki adımın farklı mesailerde çalışan işçilerde de beyin hücresi kaybı olup olmadığının araştırılması olduğunu söyledi.

Uzmanlar uzun vadede uykuyla vücudun yenilenmesinde rol oynayan doğal bir kimyasalı arttırarak beyin hücrelerini koruyan bir ilaç geliştirilebileceğine inanıyor.