Uykusuzluk kilo aldırıyor

T24 - Yeteri kadar uyumamanın vücuttaki yağ yakımını azalttığı bir kez daha kanıtlandı.



ABD'de yapılan araştırma, gerektiği kadar uyuyanların kilo kaybının yarısından fazlasının, az uyuyanların ise kilo kaybının yalnızca dörtte birinin yağ olduğunu gösterdi.



Araştırmacılar, yetersiz uykunun, kandaki açlık hormonu ghrelinin seviyesini artırdığını, dolayısıyla kişilerin daha çok acıkmasına neden olduğunu vurguladı.



Araştırmaya katılan 35-49 yaşındaki sağlıklı, ancak aşırı kilolu gönüllülere, aldıkları kalori miktarının azaltıldığı dengeli beslenme programı uygulandı.



Program uygulanırken gönüllülerin önce 14 gün 8 buçuk, daha sonra 14 gün 5 buçuk saat uyumalarına izin verildi. Araştırma sırasında her iki 14 günlük dönemde katılımcıların kilo kaybının neredeyse aynı olduğu, ancak az uyuyanların yağdan çok kas kaybettiği belirlendi.



Araştırma, Amerikan Tıp Birliği'nin dergisinde yayımlandı.



Japon bilimadamları tarafından 1999'da keşfedilen ghrelin açlık halinde kanda yüksek miktarlarda bulunuyor, yemek yendiğinde azalıyor. Büyüme hormonu salgılatıcı etkisi olan ghrelin, enerji dengesi ve besin alınımının düzenlenmesinde rol oynuyor.





