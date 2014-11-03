Üsküdar Belediye Başkanı'ndan cami savunması: Cami yapılırsa evleriniz değerlenir

Validebağ Korusu'nun hemen yanında bulunan yeşil alana kararına rağmen yapılmak istenen cami inşaatına karşı günlerdir direnen site sakinleri bugün Üsküdar Belediyesi Meclisi'ne geldi ve ellerindeki dövizleriyle belediyeyi protesto etti.

Rıfat Doğan'ın ilerihaber.org'da yer alan habere göre, Çamlıca Ata Konakları Sitesi sakinleri bugün Üsküdar Belediyesi Meclisi toplantısına katılarak, Validebağ için "Yapılaşmaya Hayır", "Adı üzerinde Koru" dövizlerleriyle Validebağ Korusu dibinde yapılmak istenen cami inşaatına tepki gösterdi.

Toplantıda Validebağ ile ilgili konuşan CHP Üsküdar Belediyesi Meclisi üyesi Olcay Kurt, uygulanmayan mahkeme kararı nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i eleştirerek bu karardan vazgeçilmesini istedi. Kurt, Validebağ'da yapılmak istenen cami için referandum talep etti.

'Müftülük istedi, biz de yaptık'

Kurt'tan sonra konuşan Hilmi Türkmen de konuya ilişkin olarak kendilerinin yeşil düşmanı olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu belirtti. Caminin Validebağ'a yapılmadığını bu yöne çekildiğini kaydeden Türkmen'e Meclis'e katılan site sakinlerinden tepki geldi.

Türkmen, cami yapılması için 133 imza topladığını ve Müftülüğe verildiğini belirtti. Müftülüğün belediyeye 2012 yılındaki talebi üzerine önce bir yerimiz yok dediklerini ancak daha sonra müftülüğün ikinci talebiyle bugün cami inşaatı yapılmak istenen alanın plan değişikliğiyle dini tesis alanına alındığını söyledi.

'Mahkeme kararı bizi ilgilendirmez'

Türkmen İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar ile ilgili olduğunu ifade etti.

Türkmen, yürütmeyi durdurma kararının cami inşaatıyla ilgili olmadığını ancak yürütmeyi durdurmanın kaldırılmasıyla ilgili kararın cami inşaatını ilgilendirdiğini ve işlem için artık bir engel kalmadığını söyledi.

1200 metrenin 300 metresine cami 900 metresine yeşil alan yapılacağını belirten Türkmen site sakinlerine "Cami inşaatına karşı çıkmayın cami yapılırsa evleriniz değerlenir" dedi. Türkmen'in bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.



Toplantı çıkışında bir basın açıklaması yapan site sakinleri ve CHP Meclis üyeleri mücadeleye devam edeceklerini belirtti.