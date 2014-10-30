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Çevre

Kadir Topbaş: Validebağ'da cami yapılabilir hale geldi

Validebağ Korusu'nun yanına yapılan inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı

30 Ekim 2014 20:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Validebağ Korusu'nun yanına yapılan inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararının, yaptıkları itiraz üzerine İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını açıkladı.

Kadir Topbaş şunları söyledi: "Söz konusu inşaat alanı yer Validebağ Korusu’nun tamamen dışında. İlçe müftülüğünün talebi üzerine biz bir çalışma yaptık. Yaptığımız plan değişikliğine yapılan itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı önümüze düştü.

 

'Yargının vereceği kararlara uymak zorundayız'

 

İtirazımız oldu ve İstanbul 7. İdari mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma ve plan iptali kaldırıldı. Burada bu cami yapılabilir bir hale geldi.

Oradaki yapıyı mahkemenin vereceği karar göre beraberce yapabiliriz şeklindeki bir noktaya geldik.

Yargının vereceği kararlara uymak zorundayız."

 

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