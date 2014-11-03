Diyanet İşleri Başkanı'ndan Validebağ yorumu: Ağaç kesmeyin demek dinsizlik değildir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, imam nikahlarının da resmi nikah olrak sayılması gerektiğini savunarak, Resmiyete bağlanmayan imam nikahından pek çok ard niyetli kişi faydalanıyor. İmam nikâhının, resmi olmaması, başta çocuk gelinler olmak üzere pek çok kötü olayın sebebi oluyor” diye konuştu.

CNN Türk’te yayınlanan Başka Şeyler adlı programına konuk olan Mehmet Görmez, Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen inşaata karşı yapılan protestoları da değerlendirdi.

Görmez ağaç kesilmesin diyenler din düşmanı değildir diyerek şöyle devam etti:

“Ağaçların kesilmesini isteyen din düşmanı değildir. Cami yapılmasını isteyen yeşil düşmanı değildir. Tabiat sevgisi ile Allah sevgisi karşı karşıya getirilmememeli. Tabiat müslümandır. Belediyeden ilk günden itibaren bilgi alıyorum. Caminin yapılacağı yerde yeşillik yok. Ama müştemilatının yapılacağı yerde bir takım yeşillikler var. Ama caminin devamı içeri girecek diyorsak niyet okuma başlar orada. Başka birikmiş öfkeler var demektir. Bunları yapmamalıyız.”

Yurt dışında resmi nikah kıymanın zorluklarıyla ilgili konuştu. Yurt dışında yaşayan çiftlerin zaman zaman nikah için kiliseye gitmek zorunda kaldıklarını öne süren Görmez, nikahın imamla yapılırsa daha kolay olacağını savundu. Türkiye'de de pek çok kişinin resmi nikahın ardından imam aradığını belirten Görmez, resmiyete bağlanmayan imam nikahından pek çok ard niyetli kişinin faydalandığını söyledi. İmam nikahının resmi olmamasının, başta çocuk gelinler olmak üzere pek çok kötü olayın sebebi olduğunu öne süren Görmez sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok yerinde dini nikah aynı zamanda resmi nikah. Artık bizim de tüm önyargıları bir tarafa bırakarak biz de artık bu konuda dönüş yapmalıyız diye düşünüyorum."