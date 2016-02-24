Ünlü markalar, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun düğünü için yarışıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın 21 Mayıs'ta yapılması planlanan düğünü için dünyaca ünlü firmalar sponsorluk yarışına girdi. Yılın düğününde adının geçmesini isteyen içecek, yiyecek, yat kiralama, organizasyon firmaları Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürdü. Ancak Kenan İmirzalıoğlu, gelen tüm teklifleri elinin tersiyle itti. Türkiye’nin en gözde bekarının düğünü için başlayan sponsorluk yarışı da akıllara dünyaca ünlü aktör George Clooney’i getirdi. Clooney de 2014′te Venedik’teki düğünü için sponsorlardan servetlik teklifler almış ve milyon dolarlık birçok teklifi reddetmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye’nin en gözde bekarlarından Kenan İmirzalıoğlu’nun ile Sinem Kobal’ın düğünü, şimdiden olay yarattı. Yılbaşında evlilik teklifi ettiği sevgilisini geçtiğimiz haftalarda ailesinden isteyen başarılı oyuncu, düğün yeri olarak da Cunda Adası’nı tercih etti.

21 Mayıs’taki nikahları için adada 19 ile 22 Mayıs tarihleri arasında kutlamalar yapacak olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, şimdiden 3 oteli kapattı. Sadece dizi ve filmleriyle değil rol aldığı reklamlarıyla da büyük ses getiren Kenan İmirzalıoğlu, firmalar arasında da savaş başlattı. Türkiye’nin en gözde jönünün evleneceği isim de gözde bir oyuncu olunca düğün için sponsorluk yarışı kızıştı. Yılın düğününde adının geçmesini isteyen içecek, yiyecek, yat kiralama, organizasyon firmaları Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürdü.



George Clooney de gelen tüm teklifleri reddetmişti



Ancak yakışıklı oyuncu, gelen tüm teklifleri elinin tersiyle itti. Türkiye’nin en gözde bekarının düğünü için başlayan sponsorluk yarışı da akıllara dünyaca ünlü aktör George Clooney’i getirdi. Yakışıklı yıldız da 2014′te Venedik’teki düğünü için sponsorlardan servetlik teklifler almış ve milyon dolarlık birçok teklifi reddetmişti.

George Clooney’nin Amal Alamuddin ile 2014 yılında Venedik’teki düğünü olay olmuştu.

Gözde çiftin şimdiden büyük merakla beklenen düğünleri, Cunda’daki Ortunç Koyu’nda yapılacak. Çift, düğün alanına tekneyle gelecek.