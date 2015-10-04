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"Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı ailesinden istedi"

Kenan İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine "Ailelerimiz de çok iyi anlaştı. Nikahın bir an evvel olmasını istiyorum" dediği iddia edildi

04 Ekim 2015 19:05

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sinem Kobal’ı ailesinden istediği öne sürüldü. Kenan İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine ‘Ailelerimiz de çok iyi anlaştı. Nikahın bir an evvel olmasını istiyorum. Çünkü Sinem’i çok seviyorum, aşığım’ dediği iddia edildi.

Posta'da yer alan habere göre, 10 aydır birlikte olan çift, 1 hafta önce ailelerini bir araya getirdi. Sinem Kobal’ın, Boğaz’daki evinde gerçekleşen yemek ‘kız isteme’ törenine döndü.

‘Karadayı’nın ardından dizilere bu yıl ara verecek olan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal’ın ise iş temposu bu sezon daha yoğun olacağa benziyor. Sinem Kobal, ‘Analar ve Anneler’ dizisiyle ekrana gelmesinden dolayı ünlü çiftin bahara doğru evleneceği iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Sinem Kobal’ın Barcelona’da oynayan futbolcu Arda Turan ile 4 yıl aşk yaşamıştı.

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