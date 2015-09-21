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Sinem Kobal'ın kardeşi günlük 90 lira kazanırken reklamdan 100 bin lira aldı

Sinem Kobal'ın aynı reklamdan 1 milyon lira aldığı kaydedildi

21 Eylül 2015 15:45

Sinem Kobal, üç yıldır güzellik elçisi olduğu kozmetik markasının yeni reklam filminde erkek kardeşi Kerem Kobal ile birlikte rol aldı. Ünlü oyuncunun 1 milyon lira aldığı reklam kampanyasından Çeşme Alaçatı’da bir gece kulübünde günlük 90 liraya çalışan kardeşi Kerem ise 100 bin lira kazandı.

Hürriyet'in Kelebek ekinde yer alan habere göre Kobal, yıllar önce şöhret basamaklarını yeni yeni tırmanırken yer aldığı Selena dizisinde de kardeşine küçük bir rol verdirmişti. 

Kerem Kobal, Çeşme Alaçatı’da bir barda günlük 90-120 lira yevmiye ile çalışıyordu.

 

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