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Kenan İmirzalıoğlu sevgilisi Sinem Kobal'a evlenme mi teklif etti?

8 aydır birlikte olan çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi

17 Eylül 2015 15:40

Yaklaşık 8 aydır birlikte olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın evlilik yolunda ilk adımları attığı iddia edildi. 41 yaşındaki İmirzalıoğlu'nun 28 yaşındaki Kobal'a evlilik teklif ettiği, teklif karşısında çok duygulanan genç oyuncunun da sevgilisinden süre istediği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Sinem Kobal'a kısa süre önce evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Romantik bir akşam yemeğinde gelen teklif karşısında duygulanan Sinem Kobal’ın sevgilisinden süre istediği iddia edildi. Yakınlarına evlenip baba olmak istediğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu 41 Sinem Kobal ise 28 yaşında.

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