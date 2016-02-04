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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal için Nişantaşı'nda mağaza kapattı

İkili, çıkışta “Doğum günü için alınan bir yüzük, evlilikle alakası yok” dedi

04 Şubat 2016 11:21

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mücevher mağazasına girdi, kapılar bir saat kapalı tutuldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 21 Mayıs’ta Cunda Adası’nda evleneceği haberleri çıkan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, Nişantaşı’nda objektife takıldı. İkilinin bir mücevher mağazasına girmesinin hemen ardından mağazanın kapıları kapatıldı.

 

“Doğum günü için”

 

İkili, çıkışta “Doğum günü için alınan bir yüzük, evlilikle alakası yok” dedi. Sorular üzerine gazetecilere takılan İmirzalıoğlu, düğün yerinin de Cunda değil Büyükada olduğu söyleyip kahkaha attı.

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