UniCredit: Türkiye şikayet etmekte haklı

S&P'nin görünümü düşürmesini değerlendiren UniCredit'in CEO'su Ghizzoni, ''Türkiye şikayet etmekte haklı. Ama 2013 yılında Türkiye'nin notu tekrar yükselebilir'' dedi.



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye'nin görünümünü durağana düşürmesinin yankıları sürüyor.

Türkiye'de Yapı Kredi'nin ortağı olan UniCredit'in CEO'su Federico Ghizzoni, kredi derecelendirme kuruluşlarının genellikle çok tedbirli davrandıklarını ve zaten genelde olumsuz yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Ghizzoni, ''Şahsen ben tabii ki Türkiye'nin görünümünün düşürülmesi konusunda hemfikir değilim. Ama aynı zamanda şöyle de düşünüyorum; eğer Türkiye enflasyon oranını düşürürse ve cari açığı azaltabilirse o zaman tekrar yatırım yapılabilir nota ulaşacaktır. Evet Türkiye şikayet etmekte haklı. Ama 2013 yılında bence Türkiye'nin notu tekrar yükseltilebilir'' dedi.

Yunanistan'ın durumunun Türkiye ile kıyaslanamayacağını ifade eden Ghizzoni, bu ülkenin notunun çok düşük olduğunu, Yunanistan'da borçların yeniden yapılandırılması anlaşması yapıldığı için bunun otomatik olarak notunu etkilediğini belirtti.

S&P, piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs'ta Türkiye'nin BB olan kredi notunun görünümünü pozitiften durağana düşürmüştü.



Yapı Kredi ile değişilik yok



Ghizzoni, ''Yapı Kredi'deki hissedarlığımız anlamında herhangi bir değişiklik olmasını yakın gelecekte de uzak gelecekte de beklemiyorum. Türkiye, bizim için son derece stratejik bir ülke. Bundan dolayı sermaye artışından sonra hatta daha da kuvvetli bir şekilde Yapı Kredi'nin bu piyasada büyümesini destekliyoruz'' diye konuştu.