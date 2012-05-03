T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'dan S&P'ye tepki: Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın

Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü düşürmesine sert tepki verdi

03 Mayıs 2012 14:21

S&P'nin görünümü düşürmesini değerlendiren Başbakan Erdoğan, "İflas eden Yunanistan'ı yükseltiyor, bizi düşürüyor. Böyle saçmalık olur mu? Tamamen ideolojik bir yaklaşım. Bunu kimse yutmaz. Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın" dedi.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, 5. İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü düşürmesine sert tepki verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"S&P bir açıklama yaptı, ben bunu çok garipsedim. Pozitifte olan Türkiye durağana indiriliyor. Neye göre indiriyorsun? Belli süre pozitifte kalanı artırması gerekirken, Türkiye'ye artırırsam ideolojik olarak sıkıntı doğurur. İflas eden Yunanistan'ı yükseltiyor. Böyle saçmalık olur mu? Tamamen ideolojik bir yaklaşım. Bunu kimse yutmaz. Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın. Bunun bedelini artık ben seni kredi derecelendirme kuruluşu görmüyorum diye açıklarız."

Tekstil ve hazırgiyim sektörüne ilişkin konuşan Erdoğan "Tekstil ve hazırgiyimde bizim çok avantajlarımız var. Tecrübe var, coğrafi üstünlük var. Artık kamu eliyle fabrika açma modeli bitti. Biz yol açacağız, yol yapacağız, havaalanı inşa edeceğiz. Enerjiyi ucuza sanayiciye ulaştıracağız. İstikrarı ve güvenliği sağlayacağız. Terörün Türkiye'ye maliyeit 350 milyar doların üzerinde. Şu anda bölge halkı bizim samimiyetimizi görüyor ve bizi destekliyor" diye konuştu.

ETİKETLER

ErdoğanBaşbakanSP

İlgili Haberler

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü düşürdü

S&P, dış talepteki yavaşlama ve dış ticaretteki kötüleşmenin ekonomide denge sağlanmasını güçleştirdiğini ifade etti

Arınç: S&P'nin kredi notunu değiştirmesi yanlış

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamada bulundu

Türkiye'nin kredi derecesini düşüren S&P, Yunanistan'ınkini yükseltti

S&P’nin Türkiye’nin notunu durağana indirmesi piyasada ve siyasilerde şaşkınlık yaratırken, dün de Yunanistan’ın notunu yükseltmesi bu duruma tuz biber ekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24