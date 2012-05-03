Başbakan'dan S&P'ye tepki: Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın

S&P'nin görünümü düşürmesini değerlendiren Başbakan Erdoğan, "İflas eden Yunanistan'ı yükseltiyor, bizi düşürüyor. Böyle saçmalık olur mu? Tamamen ideolojik bir yaklaşım. Bunu kimse yutmaz. Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın" dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, 5. İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü düşürmesine sert tepki verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"S&P bir açıklama yaptı, ben bunu çok garipsedim. Pozitifte olan Türkiye durağana indiriliyor. Neye göre indiriyorsun? Belli süre pozitifte kalanı artırması gerekirken, Türkiye'ye artırırsam ideolojik olarak sıkıntı doğurur. İflas eden Yunanistan'ı yükseltiyor. Böyle saçmalık olur mu? Tamamen ideolojik bir yaklaşım. Bunu kimse yutmaz. Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın. Bunun bedelini artık ben seni kredi derecelendirme kuruluşu görmüyorum diye açıklarız."

Tekstil ve hazırgiyim sektörüne ilişkin konuşan Erdoğan "Tekstil ve hazırgiyimde bizim çok avantajlarımız var. Tecrübe var, coğrafi üstünlük var. Artık kamu eliyle fabrika açma modeli bitti. Biz yol açacağız, yol yapacağız, havaalanı inşa edeceğiz. Enerjiyi ucuza sanayiciye ulaştıracağız. İstikrarı ve güvenliği sağlayacağız. Terörün Türkiye'ye maliyeit 350 milyar doların üzerinde. Şu anda bölge halkı bizim samimiyetimizi görüyor ve bizi destekliyor" diye konuştu.