Ash: Erdoğan haklı, S&P yanlış yaptı

Başbakan Erdoğan'ın S&P'nin görünümü durağana düşürmesine yönelik tepkisine ünlü ekonomist Timothy Ash'ten destek geldi. Ash, ''Erdoğan haklı, Türkiye'nin derecelendirmesi yanlış'' dedi.

Royal Bank of Scotland (RBS) gelişmekte olan piyasalar araştırma biriminin başkanı Tim Ash, S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünün 'pozitif'ten 'durağan'a revize kararının hatalı bir karar olduğunu belirtti.

Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Ash, ''Erdoğan haklı, Türkiye'nin derecelendirmesi yanlış'' dedi.

''Türkiye temerrüde düşmemiş,finansal yapılandırmaya maruz kalmamış, güçlü ve ödeme gücü yüksek olan bir ülke, daha iyi bir notu hak ettiği kesin'' şeklinde konuşan Ash sözlerine şöyle devam etti:

''Türkiye sorumluluklarını yerine getiriyor ve temel sorunlarını çözmek için çalışıyor, bunun değerlendirilmesi gerekir. Türkiye 2001 krizi sonrasında bile öne sürülen birçok senaryonun tersine yükümlülüklerini yerine getirdi. Uluslararası piyasalar Türkiye'yi çoktan yatırım yapabilir ülke statüsünde fiyatlandırıyor. Bu durumda biri yanlış olmalı. Ya piyasalar hatalı, ya da kredi derecelendirme kurumları.''

Kredi derecelendirme kurumlarının Türkiye'nin dış finansman risklerine çok fazla ağırlık verdiklerini, buna karşın Türkiye'nin borçlarını ödeme isteğine yeterince ağırlık vermediklerini belirten Ash, Türkiye'yi notu yatırım yapılabilir olan ülkelerle kıyaslayarak derecelendirmedeki hataya dikkat çekti.

''Piyasalar Türkiye'yi Polonya'nın sadece biraz altında fiyatlandırılıyor. Polonya'nın kredi notu ise şu anda A- Peki Hırvatistan'a baktığımızda durum nedir? Ekonomik sorunlarına rağmen Hırvatistan'da uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından yatırım yapılabilir ülke notu ile değerlendiriliyor. Bu değerlendirmelere baktığımızda bir yerde bir hata yapıldığı açıkça görülüyor.”



Haksız bir derecelendirme



Türkiye üzerine 1999 yılından beri yaptığı araştırmalarla tanınan Ash, Türkiye için uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan haksız derecelendirmelerin, piyasalara tarafından ciddiye alınmadığını belirtti.

Ash, ''Türkiye ödeme gücü ve mali yapısı ile daha iyi bir notu hak ediyor. Piyasalar –Türkiye için- yapılan bu derecelendirmelere fazlaca önem vermiyor'' dedi.

Ash, sözlerine şöyle devam etti, ''Türkiye'nin kredi derecelendirmesi ile ilgili tuhaf bir durumun olduğu kesin. Türkiye'nin kredi notunu doğru bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda bulunduğu seviyeden 2-3 kademe daha yukarıda olması gerekir. Türkiye yatırım yapılabilir ülke notunu çoktan hak ediyor'' diye konuştu.