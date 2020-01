Erdoğan S&P'ye kızdı, uluslararası alanda yeni not sistemi arayışı başladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s’un (S&P) Türkiye’nin kredi notunu pozitiften durağana çevirmesinin ardından hükümet, uzun zamandır gündeminde bulunan yeni bir not sistemi için düğmeye bastı.

S&P’nin, Türkiye’yle ilgili not kararını sert tepki gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuyu Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme aldığı ve değerlendirdiği öğrenildi. Çıkan sonuca göre, Türkiye’nin uluslararası alanda “yeni not sistemi” arayışı başlatmasına karar verildi. Plana göre, Türkiye’nin katıldığı ya da temsil edildiği ekonomiyle ilgili tüm uluslararası toplantılarda kredi derecelendirme kuruluşları ve yeni bir not sistemine geçilmesi gündeme getirilecek. Uluslararası alanda Türkiye’nin ilk gündem maddesi bu olacak. Bu konuyla ilgili Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın yaptığı teknik çalışmalar derinleştirilecek.



G20 ülkeleri de sıcak bakıyor



Verilen bilgilere göre G-20 ülkelerinin de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili sorunları var ve G20 üyesi ülkeler bu sisteme alternatif oluşturmak için çalışma yapıyorlar. Türkiye bununla ilgili başı çekmeyi planlıyor. Bu kapsamda uluslararası alanda hemen başlayacak olan etkin çalışmanın, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’na geleceği 2015’te sonuç alması bekleniyor.

Yeni sistemin bir denetim/yönetim kurulu tarif edebileceği belirtiliyor. G20 ülkelerinin bir kısmının da sıcak baktığı öneriye göre bu kuruluşlar için, her ülkeden temsilcilerin yeralacağı üst kurul oluşturulması, kurulun bu derecelendirme kuruluşlarının denetimini de sağlarken, yaptırımları belirleneceği bir formül üzerinde duruluyor. Ancak ABD’nin bu yaklaşıma karşı olduğu belirtiliyor.

S&P’nin kararını tepkiyle karşılayan Erdoğan, “Neye göre sen bunu durağana indiriyorsun? Bunu sen Tayyip Erdoğan’a yutturamazsın. Sen bu Türkiye’nin kalkıp da kredi notunu durağana indirirsen, bunu yemezler. Bunun bedelini ‘Ben artık seni kredi kuruluşu olarak tanımıyorum’ demekle açıklarız” demişti.



Çağlayan: Adı ‘çifte Standard&Poors’



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin kredi notunun görünümünü pozitiften durağana çeviren S&P’ye Suudi Arabistan’lı petrokimya şirketi Advanced Petrochemical Company ile Türk Bayegan’ın önceki gün 1 milyar dolar yatırımla kuracağını açıkladığı polipropilen tesisini örnek gösterdi. Çağlayan, yeni teşvik sisteminin ithalata bağımlı olunan ürünleri üretilmesini teşvik ettiğini belirterek, ”Türkiye’nin 3 milyar dolara yakın ithalat yapmış olduğu petro kimya alanındaki 1 milyar dolarlık yatırım bunun en büyük göstergesi ve en büyük müjdesi. Artık adını benim ’Çifte Standard&Poors olarak koymuş olduğum S&P’ye verilecek en büyük cevap” dedi.



Fitili Fitch ateşledi



Ekonomi yönetiminden alınan bilgilere göre, söz konusu çalışma geçen yıl sonunda kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye’nin notunu pozitiften durağana çevirmesiyle başladı. Çalışma henüz ülke içinde ve teknik düzeyde sürdürülürken, hafta başı gelen S&P raporuyla durum daha ivedi bir hal almış oldu. Gelişmelere büyük tepki duyan Başbakan Erdğan’ın talimatıyla da konuyla ilgili hemen harekete geçmek üzere düğmeye basıldı.