Erdoğan'ın 'yutturamazsınız' diye çattığı S&P’den Başbakan'a yanıt geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un Ülke Yöneticisi Zeynep Holmes, "S&P'nin görevi, herhangi bir siyasi gündemden bağımsız olarak, bir ülkenin kredi güvenirliğine yönelik tamamen bağımsız görüş sağlamaktır” ifadesini kullandı.

Holmes'un Hürriyet'te yayımlanan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Biz şu anda kredi derecelendirmesi yaptığımız 127 ülkeye yönelik kredi notlarımızı, tamamen şeffaf derecelendirme kriterlerine göre belirliyoruz. Bu alandaki tecrübemiz 1975 yılına dayanıyor ve IMF başta olmak üzere diğer önemli kurumlar tarafından da güçlü şekilde kabul görüyor. Kamuoyuna da duyurduğumuz gibi, Türkiye’nin kredi notu görünümünü, ülkeye gelen dış talebin azalması ve kötüleşen ticaret hadlerinin Türk ekonomisinin yeniden dengelenmesine engel olabileceği için değiştirdik. Aynı zamanda, Türkiye’nin kredi notunu da teyit ettik. Kredi not görünümünün pozitiften durağana revize edilmesi, Türkiye’nin kredi notunun önümüzdeki 12 ve 18 ayda aynı kalacağına yönelik görüşümüzü yansıtıyor."

'Bunu Recep Tayyip Erdoğan’a yutturamazsınız'

Standard & Poor’s, 1 Mayıs’ta Türkiye’nin kredi notu görünümünü 'pozitif'ten, 'durağan' çekmiş ve kurumun kararı siyasiler arasında büyük tepkilere yol açtı.

Başbakan Erdoğan da bugün İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı’nda yaptığı konusmada, "S&P Türkiye'nin görünümünü pozitif'ten durağan'a indirdi. Neye göre indiriyorsun? Normalde belli bir süre pozitifte kalan bir ülkenin notunu artırması lazım. Ama ideolojik olarak artırırsam sıkıntı olur diyor. Fakat Yunanistan'ı, İrlanda'yı yükseltiyor. Ya bunlar iflas ediyor.. Böyle saçmalık olur mu? Tamamen ideolojik yaklaşım... Bunu kimse yutmaz... Sen bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsın. Bunun sonucunda 'seni bir kredi derecelendirme kuruluşu olarak tanımıyorum' lafını görürsün... Her şeyimiz ortada, sen kalkıp da Türkiye'ye böyle bir not vermeye kalkarsan olmaz..." diyerek karara tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kararla ilgili olarak “Bu haksız ve yersiz bir karardır. Çünkü orada söz konusu edilen bazı verilerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır'' dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Çok geriden gelen, yani 9 ay önceki birtakım sorunlara takılmış bir rapor” dedi ve kararın S&P'ye hiç yakışmayan çok ciddi maddi hatalarla dolu olduğunu ifade etti.

Şimşek ek olarak, “Onun için artık dünya da finans sektörü de piyasalar da eskisi gibi bu kuruluşları fazla kale almıyor" ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “S&P’nin kendi standartı kaymış. S&P’nin Türkiye ile ilgili yapmış olduğu standart dışı bu açıklama gerçekten talihsizlik ve bu onların güvenilirliğine gelen bir leke” ifadesini kullandı.