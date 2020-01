'S&P görünümü olağandan durağana çevirerek Türkiye üzerine soğuk su döktü'

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 25 ay sonra ilk kez aylık bazda azalan ihracat rakamlarının ardından Türkiye’nin görünümü pozitiften durağana indirdi. S&P'nin kararı resmi tatil olan 1 Mayıs'ta yapması, piyasaları korumaya yönelik olduğu yorumları yapıldı. Ancak S&P'nin kararı piyasaların bugünkü açılışında olumsuz etki yaratmadı.

FT: S&P Türkiye üzerine soğuk su döktü Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin görünümünü olumludan durağana çevirmesi, Financial Times gazetecisince "S&P, Türkiye üzerine soğuk su döktü" sözleri ile değerlendirildi. Ekonomi gazetesi Financial Times, "Türk ekonomisi için iyi haber, kötü haber olayı gibi görünüyor" ifadesi ile başladığı haber analizinde iyi haberi, Türkiye'nin dış ticaret açığında meydana gelen önemli iyileşme ve bunun devasa cari açığın yakında konrol altına alınabileceği umudunu artırması olarak açıkladı. "Bunun ardından da kötü haber geldi" diyen gazete, ticaret verilerinin yarattığı iyi hissiyatın, S&P'nin, Türkiye'nin görünümünü olumludan durağana çevirmesi ile darbe yediğini belirtti. İngiliz gazetesi, bunun sonucunda derecelendirme kuruluşunun, Türk ekonomisinin notunu yatırım düzeyine yükseltmesi konusunun, en az 12 ay masada olmayacağını düşündüğünü belirtirken, Kasım ayında Fitch'in de benzer bir adım attığını anımsattı. 'Şaşırtıcı enerji ithal faturası' Türkiye'nin dış ticaret rakamları üzerinde duran gazete, ticaret açığının giderek daraldığına dikkat çektikten sonra Türkiye'nin enerji ithalatına odaklanarak enerji alımlarının, Mart'ta 5.3 milyar doları bulduğunu, böylece son 12 aydaki enerji ithal faturasının "şaşırtıcı" 57 milyar dolarlık düzeye ulaştığını vurguladı. Buna ek olarak gazete, gazete, önceki aya göre ve mevsimsel etkilerden arındırılmış ihracat ve ithalat rakamlarının "pek etkileyici" olmadığını savunduğu haber analizinde, ihracat adeta yerinde dururken ithalatın yüzde 4 arttığına dikkat çekti. 'Kötüleşen ticaret hadleri' S&P'nin de, Türkiye'nin hiç de parlak olmayan dış talebi ve kötüleşen ticaret hadlerinin, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelemesini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünü kaydeden FT, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan euro bölgesindeki duruma gönderme yaptıktan sonra "Kötüleşen ticaret hadleri olarak ise, Türkiye'nin halen yüzde 10 üzerinde olan enflasyon ve liranın geçen yıldaki değer düşüşü ile sağlanan rekabet avantajının, endekslenmiş ücret anlaşmaları ile yok edilmesi olasılığı kastediliyor" diye yazdı. 'Dış şoklarda kırılganlık' FT, S&P'nin aynı zamanda "dış şoklara kırılganlığı" dahil Türkiye'nin bazı temellerine de baktığını belirtirken, S&P'nin, "Türkiye'nin cari açığının, 2011 yılında tüm dış gelirlerinin yüzde 40'ına eşit hale geldiğine, halbuki bu oranın, 2009 yılında sadece yüzde 7 olduğuna işaret ettiğini"nin altını çizdi. Haberde Türkiye'nin bu yılki dış yükümlülüklerinin, kaynaklarını iyice aşacağına dikkat çekildikten sonra da "Merkez Bankası rezervleri ve Türkiye'nin yabancı para gelirlerinin toplamı, dış yükümlülüklerin üçte ikisini zar zor aşıyor" denildi. Avrupa 'resesyonla' boğuşuyor, durum kötü

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’nin ticaretteki en büyük pazarı olan AB ülkelerine nisan ayındaki ihracat Avrupa’daki olumsuz havayla birlikte yüzde 18 oranında geriledi. İlk dört aylık düşüş rakamı 1.5 milyar doları buldu. Türkiye’nin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat nisan ayında yüzde 12 azalırken, İngiltere yüzde 3, İtalya yüzde 35, Fransa kanadında yüzde 23’lük düşüş kaydedildi.

İngiltere ve İspanya ekonomilerinin resesyona girmesi, diğer önemli AB bölgesi ülkelerinde öngörülen düşük büyüme hızlarının etkisinin önümüzdeki aylarda da Türkiye’nin ihracatını olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Bununla birlikte ilgili dönemde Afrika ülkelerine ihracat yüzde 43, Ortadoğu bölgesine ihracatın yüzde 17 yükselmesi yeni pazarlar ve kaybın aşağı çekilmesi tarafında Türkiye’nin avantajı olarak duruyor.

İhracatta ‘kara pazar’

Türkiye’nin ihracat rakamı 2012’nin nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 düşüşle, 11.4 milyar dolara geriledi. İhracat ilk dört ayda yüzde 8.1 azalışla 46.7 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Balıkesir’de açıkladığı verilere göre ihracat son 12 aylık dönemde yüzde 13.6 artışla 138.4 milyar dolara yükseldi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaşanan daralmanın, geçen yılın aynı ayına göre bir işlem günü eksik olmasından (Bu yıl 1 Nisan pazar gününe denk geldi) kaynaklandığını ifade etti.

Çağlayan, “Nisan ayında yaşanan bu gerilemenin Mayıs ayında telafi edileceğine, OVP hedefi olan 148.5 milyarı doları geçip, 150 milyar dolar ihracat gerçekleştirileceğine inanıyorum” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye için bu yılın, krizden sonra ihracat için zorlu bir yıl olabileceğini belirterek, “Çünkü bütün ülkeler yavaşlayan iç pazarları nedeniyle ihracata ağırlık vermeye çalışıyorlar” dedi.

Sanayi sektörü yüzde 5.2 daraldı

- Toplam ihracat içindeki payı yüzde 83.9’u bulan sanayi sektörünün ihracatı nisan ayında yüzde 5.2 düşerek 9.57 milyar dolar oldu.

- Bu kategorinini yüzde 62’sine karşılık gelen sanayi mamulleri ihracatı nisanda yüzde 5.4 azalışla 7.1 milyar dolara geriledi.

- Bunun alt kalemi tarafına bakıldığında tekstildeki düşüş yüzde 14, hazır giyim ve kongeksiyondaki düşüş yüzde 12 olarak açıklandı.

- Nisanda Türkiye’nin en çok ihracat yapan sanayi sektörü otomotiv endüstrisinin ihracatı yüzde 7.53 azalışla 1.6 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14.3’e işaret ediyor.

- Tarım ihracatı toplamda yüzde 14 artarak 1.5 milyar doları bulurken, kalıntı gerekçesiyle bazı ülkelere satışında sorun yaşanan yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 13.6’lık gerileme kaydedildi.

Tatilde görünümü durağana çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun görünümünü pozitiften durağana indirdi. S&P, Türkiye’nin BB olan notunu sabit tutarken, görünümdeki düşüşe ‘dış talepteki yavaşlama ve dış ticaretteki kötüleşme’nin sebep olduğunu açıkladı.

Türkiye’de piyasaların 1 Mayıs nedeniyle tatil olduğu günde yapılan açıklamanın ardından son 6 gün içinde TL dolar karşısında ilk kez değer kaybederek yüzde 0.3 düştü. Dolar kuru 1.7591 liradan işlem gördü.

S&P’nin açıklamasında “Dış talepteki yavaşlama ve kötüleşen dış ticaret, ekonomik dengeyi daha zor hale getirdi. Türkiye’nin yüksek dış borcu ve bütçenin dolaylı vergilere bağımlılığı nedeniyle riskleri arttı” ifadeleri kullanıldı. S&P Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının çok yüksek olduğunu ve bu nedenle Türkiye’nin şoklara açık olduğunu da belirtti.

Bank of America analisti Arko Sen, Türkiye’nin S&P’den not artışı beklememesi nedeniyle görünümdeki düşüşün kalıcı etkisi olmayacağı yorumunda bulundu. Royal Bank of Scotland’ın Gelişmekte olan Piyasalar Başkanı Tim Ash, “Sorun, uluslararası çevrelerin büyük cari açık ve dış kaynak ihtiyacını göz önüne alarak Türk Merkez Bankası’nın sıradışı politikalarından hoşlanmaması” açıklamasını yaptı.

'Not 12 ay aynı kalır'

Türkiye’nin görünümünü değiştiren S&P’nin analisti Eileen Zhang, önümüzdeki 12 ay boyunca notun şu andaki seviyesinde kalmasını beklediklerini açıkladı. Kopenhag’daki Nordea Markets analisti Aurelija Augulyte ise, “Ben S&P’den daha pozitifim. Global piyasalar istikrarlı olduğu sürece Türkiye kademeli toparlanacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş de buna katkıda bulunacaktır” dedi.

HSBC gelişen piyasalar stratejisti Murat Toprak da S&P’nin kararının piyasalara etkisinin sınırlı olacağını belirtti.

S&P'nin kararı bugün piyasaları etkilemedi

Standard & Poor's'un Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'ten, 'durağan'a çekmesi açılışta piyasaları olumsuz etkilemedi. Güne hafif düşüşle başlayan İMKB 100 Endeksi açılışın hemen ardından gelen alımlarla yükseldi. Endeks şu anda düne kıyasla yaklaşık yüzde 0.5'lik değer kazancıyla 60 bin 270 puandan işlem görüyor. Kur tarafında da lira, dolar karşısında güçlenerek yeniden 1.76'nın altına geriledi. Lira, euro karşısında da değer kazanarak 2.3240 seviyesine geldi.

S&P Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes ve Türkiye Baş Analisti Eileen X. Zhang'ın değerlendirmelerinde, revize kararının küresel ekonominin kırılganlığı nedeniyle enerji fiyatları üzerindeki baskının oluşturduğu risklerden kaynaklandığı vurgulandı.

Revizyon kararına rağmen S&P analisti Zhang, Türkiye'nin makul borçlanma, mali esneklik ve genel olarak etkili para politikasına sahip olduğunun altını çizdi. Zhang, Türkiye'nin cari açığının tek başına risk oluşturmadığını, fakat cari açığın finansmanının daha fazla önem teşkil ettiğini belirtti.

S&P ülke kredi notunu nasıl hesaplıyor?

Kredi derecelendirmesi ve kredi riski araştırması konusunda faaliyet gösteren S&P, ülke derecelendirme kriterleri, derecelendirme kriterlerinin nasıl uygulandığı ve devlet borç ihraçlarının derecelendirme süreci gibi konu başlıklarına yer verdiği “Ülkelerin Kredi Notunu Nasıl Belirliyoruz?” konulu bir çalışma hazırladı.