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Kültür-Sanat

UNICEF'ten Tayfun Talipoğlu mesajı

Talipoğlu, Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi

22 Mart 2017 02:42

Evinde fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki gazeteci Tayfun Talipoğlu yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruluşun iyi niyet elçisi Tayfun Talipoğlu'nun ölümünden üzüntü duyulduğu bildiren bir mesaj yayımladı.

UNICEF Türkiye'nin Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada; şöyle denildi:

"Değerli iyi niyet elçimiz Tayfun Talipoğlu 'nun ani vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Tayfun uzun yıllardır zamanını ve enerjisini çocukların desteklenmesine adamıştı. Bugün ailesine ve sevenlerine en içten ve derin üzüntülerimizi sunuyoruz Tayfun'u çok özleyeceğiz. Ruhu şad olsun."

Tayfun Talipoğlu kimdir?

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okumuştu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan Talipoğlu, siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmamıştı. Bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yapan Talipoğlu, Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etmişti. 1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam eden Talipoğlu, Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştı. Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıydı.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık isimli kitaplar çıkaran Talipoğlu'nun Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de bulunuyor.

Haziran 2008'den itibaret TRT-1'de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programı da sunan Talipoğlu, aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. Tayfun Talipoğlu 2015 Genel Seçimleri'nde CHP'nin 5. sıradan Aydın Milletvekili adayıydı.

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