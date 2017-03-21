Gazeteci Tayfun Talipoğlu, 55 yaşında hayatını kaybetti

Evinde fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki gazeteci Tayfun Talipoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Candaş Talipoğlu, babasının bu gece kalp krizi geçirdiğini belirterek "Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu. Stent takılmıştı. Herhalde yakın aralıklarla üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı" dedi. Oğul Talipoğlu, "Yol hikaye kitabını yeni çıkarmıştı, çok istiyordu. Bu hafta içinde ya da hafta sonu için albüm çıkarmak istiyordu. Kendisinin görmesi kısmet olmadı" diye konuştu.

İzmir'in Konak İlçesinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Talipoğlu saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Evde bulunan bir arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Talipoğlu, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talipoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talipoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Oğlundan ilk açıklama geldi

İzmir’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu’nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

"Bu hafta albümü çıkacaktı"

Tayfun Talipoğlu’nun oğlu Candaş Talipoğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. Babasının bu gece saat bir bir buçuk sıralarında kalp krizi geçirdiğini belirten Candaş Talipoğlu, "Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu. Stent takılmıştı. Herhalde yakın aralıklarla üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı. Arkadaşlar müdahalede bulunmuş 45 dakika ama olmadı. Defin Ankara’da olacak. Yarına yetişir mi bilmiyorum ama yetişmezse perşembe olacak.

"Babam 1990 yılından beri fiilen gazetecilik yapıyor. Özellikle 'Bam Teli' ile herkesin tanıdığı biri oldu ama kendisi gazete yazarı olarak başlamıştı. Toplumda herkesin kendine yakın hissettiği gazetecilerden biri olduğunu hissediyorum. Bu ülkede çok şeye katkı sağladı. Barış ve birliktelik için çok çaba sarf etti. Eğitim kampanyalarına çok emek verdi elinden geldiğince. Herkes tarafından sevilen ender bir gazeteci olduğunu düşünüyorum. Yol hikaye kitabını yeni çıkarmıştı, çok istiyordu. Bu hafta içinde ya da hafta sonu için albüm çıkarmak istiyordu. Kendisinin görmesi kısmet olmadı. İnşallah bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Sevenlerini kitabı ve albümü ile buluşturacağız" diye konuştu.

Yapılacak otopsinin ardından Tayfun Talipoğlu’nun cenazesinin saat 14.00 uçağı ile Ankara’ya götürüleceği ve Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Tayfun Talipoğlu sorgulamadan "Evet" diyen seçmenin durumunu 'Deve hikâyesi'ne benzetmişti:

Tayfun Talipoğlu kimdir?

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okumuştu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan Talipoğlu, siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmamıştı. Bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yapan Talipoğlu, Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etmişti. 1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam eden Talipoğlu, Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapmıştı. Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıydı.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık isimli kitaplar çıkaran Talipoğlu'nun Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de bulunuyor.

Haziran 2008'den itibaret TRT-1'de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programı da sunan Talipoğlu, aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. Tayfun Talipoğlu 2015 Genel Seçimleri'nde CHP'nin 5. sıradan Aydın Milletvekili adayıydı.

Talipoğlu için çok sayıda mesaj geldi

LÖSEV: Değerli gönüllümüz Tayfun Talipoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz.

Sabahat Akkiraz: "Gelmez yola gidiyorum" demişti Aşık Veysel. Bugün bir dostu kaybettik sevgili Tayfun Talipoğlu hakka yürüdü. Çok üzgünüm

Fikri Sağlar: Anadolu'nun sesi, yüreği güzel insan, dost Tayfun Talipoğlu zamansız ayrıldın aramızdan. Mekanın cennet olsun

Aykut Erdoğdu: Bam telimiz koptu... Tayfun Talipoğlu'nu kaybettik...Hoşçakal Tayfun Abi...Hoşçakal Güzel İnsan... Mekanın Cennet Olsun...

Metin Feyzioğlu: Yollar artık öksüz. Dostum, Türkiye sevdalısı Tayfun Talipoğlu'nu genç yaşında ani bir rahatsızlık sonucu kaybettik. Mekanı cennet olsun.

Muharrem İnce: "Yol hikayeleri" bitti, "bam teli" koptu. Ailesinin, sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet olsun Tayfun Talipoğlu

Hayri İnönü: Bam telimiz koca yürekli Tayfun Talipoğlu'nu kaybetmişiz. Yolların hikayesi yarım kaldı...

Tayfun Talipoğlu'nun yaşamını yitirmeden önce üzerinde çalıştığı 'Hayır' şarkısı: