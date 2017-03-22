Tayfun Talipoğlu'nun cenaze programı belli oldu

İzmir’deki evinde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu’nun cenazesi, otopsinin ardından oğlu Candaş Talipoğlu tarafından teslim alındı.

Cenaze alındığı sırada, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in de aralarında bulunduğu CHP’li bazı yöneticiler de İzmir Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Tayfun Talipoğlu için ilk cenaze töreninin yarın sabah Ankara’da, Oran’daki cem evinde olacağı, ardından da öğlende Kocatepe Cami’nde kılınacak namazdan sonra son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kimdir?

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu, İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmadı ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam etti. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıydı.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık adlı kitapları bulunan Talipoğlu'nun, Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardı.

Haziran 2008'den itibaren TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programı da sunan Talipoğlu, aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. Tayfun Talipoğlu 2015 Genel Seçimleri'nde CHP'nin 5. sıradan Aydın Milletvekili adayıydı.