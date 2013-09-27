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Spor

Ünal Aysal: Terim ipi koparmak için kararlı gibiydi, bize başka yol bırakmadı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı camiadaki son gelişmeler ve Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak bilgi verdi

27 Eylül 2013 20:39

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim'in görevinden alınması ile ilgili karar hakkında ilk kez konuştu. Aysal, "Ben delimiyim ki bu denli başarılı bir adamın görevine son vereyim. Ama gelişmeler Galatasaray ananelerini alt üst edecek duruma geldi.  Fatih Hoca ipi koparmak için kararlı gibiydi. Bize başka yol bırakmadı" dedi.
Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı camiadaki son gelişmeler ve Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak kulübün kurullarına bilgi verdi. 
Aysal yaptığı konuşmada Fatih Terim'in görevine son verildiği süreci detayları ile anlattı. Aysal üyelerle yaptığı görüşmede ilginç göndermelerde bulundu. Galatasaray Başkanı son derece başarılı bir teknik adamın görevine son verilmesinden sonra tartışılmasının son derece doğal olduğu belirtti ve yönetim, sicil ve denetleme kurulu üyelerine hitaben şu konuşmayı yaptı.
"Ben delimiyim ki bu denli başarılı bir adamın görevine son vereyim. Ama gelişmeler Galatasaray ananelerini alt üst edecek duruma geldi. Beşiktaş maçı öncesinde Fatih Hocayı birkaç kez aradım bana cevap vermedi. Mesajıma cevap vermedi. Maçtan sonra pazartesi günü konuşarak yine anlaşıp, sorunlarımızı çözeceğimizi düşünüyordum. Ancak Lütfi Arıboğan'a, bana Hande üzerinden ulaşın diyerek kendisi ipi kopardı. Düşünün Ben Fatih Terim'e ulaşmak için futbol şubesinin basın sorumlusu Hande ile konuşacağım. Fatih Hoca ipi koparmak için kararlı gibiydi. Bize başka yol bırakmadı."
 

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