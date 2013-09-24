Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Yönetim Kurulu'nun 2,5 saatlik toplantısının ardından Fatih Terim ile yolların ayırıldığı açıklandı.

2011-2012 sezonunun başında Galatasaray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılı takımı 2 sezon üst üste şampiyon yaparak şampiyonlar ligi'nde çeyrek final oynatan Fatih Terim'in yolu, 2013-2014 sezonunda 6. haftaya girilirken Galatasaray'dan ayrıldı.

Birkaç hafta önce A Milli Takım ile 4 maçlığına anlaşan ve bu akşam da Galatasaray ile yolları ayrılan Terim'in artık tek adresi Milli Takım.

Sarı-kırmızılı camia ile yolların ayrılması nedeniyle Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı uzun soluklu teklifi kabul edeceği iddia edildi.

Resmi açıklamalar yapıldı

Galatasara Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile ilgili aldığı kararı Kamuyu Aydınlat Platformu'na(KAP) şu şekilde açıkladı: "Şirketimiz Yönetim Kurulu, 24.09.2013 tarihinde yapmış olduğu toplantıda profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sn.Fatih Terim'in sözleşmesinin feshedilmesine oybirliği ile karar vermiştir."

KAP'a yapılan resmi açıklamanın ardından bir açıklama da Galatasaray'ın resmi internet sitesi aracılığı ile yapıldı. o açıklama şöyle;

"Son günlerde Profesyonel Futbol Tamımızla ilgili yaşanan gelişmeler, bugün düzenlenen Galatasaray Sportif A.Ş. (Kulüp) ve Şirketimizin kurucu ve hakim hissedarı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurullarında ayrı ayrı müzakere edilerek değerlendirilmiştir. Yönetim Kurullarımızın sözleşmesini iki yıl uzatma kararı almasına cevaben Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in kendisine yapılan yeni sözleşme önerisini kabul etmediğini açıklamış olması Yönetim Kurulumuza yeni çözümler aramak konusunda önemli bir sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır.

Yaşanan gelişmeler Galatasaray’ın tüm sportif başarılarının temelinde yer alan Galatasaray değerlerine zarar verecek aşamaya gelmiştir. Yönetim Kurulumuz her şeyden önce bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğu altındadır. Galatasaray’ın tarihsel süreçte oluşmuş yönetim şekli gerek kurum içi hiyerarşi bakımından gerekse görev, sorumluluk ve yetkilerin dağıtımı bakımından kuşku ve tereddüt götürmeyecek ölçüde bellidir ve nettir.

Bu sorumluluğun gereği olarak camiamızın daha fazla yıpratılmasını engellemek amacıyla Yönetim Kurullarımız oybirliği ile Sayın Terim’in sözleşmesinin feshi için kendisine bildirimde bulunulması kararı almıştır.

Bu kararın Şirketimiz, Kulübümüz ve de Sayın Terim için hayırlı olacağı umuduyla, Sayın Terim’e Kulübümüze verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, Milli Takım’ın başında devam edeceği kariyerinde elde edeceği başarıların tüm camiamızı gururlandıracağının bilinmesini isteriz. "

Ayasal rest çekmişti

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, son durumu bugün düzenlediği basın toplantısında şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu işler nasıl gelişti, nereye geldi size bilgi verilecek ama o gün bugün değil. Fatih Terim ile oturup bir karar almamız lazım. 48 saat içinde bir karar alınacaktır. Yönetim kurulumuzda bu konu konuşulacak. Ortada sorun olmasa bile çok konuşulursa sorun oluşur. Bizim ve Milli takımın menfaatleri için doğru bir karar almak lazım. Fatih Hoca'nın da rahat çalışabilmesi için bir karar alınması gerekiyor. Bu konu kısa sürede neticelendirilecektir."

Karar: Terim dönemi kapandı

Kulüp yönetimi bugün saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından, Fatih Terim'le yolları ayırma kararı aldı...

İlk açıklama Kulüp Basın Sözcüsü Şükrü Ergün'den geldi: "Fatih Terim ile yolları ayırdık..."