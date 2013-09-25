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Spor

Fatih Terim’den ilk açıklama: Bugüne kadar sustum, artık konuşacağım

Fatih Terim:Galatasaray zarar görmesin diye sustukça, onlar daha da çok konuştular. Şimdi artık ben de konuşacağım ve gerçekleri anlatacağım

25 Eylül 2013 14:02

 

Yönetimin sürpriz kararı sonrası dün gece Galatasaray taraftarının evine kadar gittiği Fatih Terim ile evinin önünde ayak üstü konuşma fırsatı bulduğunu belirten Bugün TV Spor Müdürü Selim Bayer, tecrübeli çalıştırıcının "İnşallah Galatasaray çok ama çok başarılı olur" dediğini söyledi.

"Galatasaray benim yuvam. Mutlaka geri döneceğim" diyen Terim, Bayer'in "Artık başkan olarak mı dönersiniz?" sorusuna ise İmparator, “Bir daha dönersem başkan olarak dönerim” diyerek noktayı koydu.

"Taraftarın hissettiklerini anlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler" sözleriyle sarı-kırmızılı taraftarlardan helallik isteyen Terim, önemli açıklamalar yapacağını vurgulayarak, "Bugüne kadar hep ben sustum, birileri konuştu. Galatasaray zarar görmesin diye sustukça, onlar daha da çok konuştular. Şimdi artık ben de konuşacağım ve gerçekleri anlatacağım. Benim hakkımda 'TFF ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı' diyenlere de, o imzalanan basit ve sadece 4 maçlık protokolü de göstereceğim. Herkes bunu da bilecek" ifadelerini kullandı.

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