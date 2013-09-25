Sosyal medyada Fatih Terim için ünlüler ne dedi?

Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray Yönetim Kurulu Fatih Terim ile yolların ayrılmasına karar verdi. Çok kısa süre içerisinde Twitter 'ın da gündemine yerleşen Fatih Terim kararı, “BizimleKal İmparatorFatihTERİM”, #FatihTerimGALATASARAYDIR ve #FatihTerimİleYollarAyrıldı hashtag'leri etrafında değerlendirilirken, aralarında sanat ve medya camiasından da birçok ünlünün de bulunduğu Twitter kullanıcıları, alınan bu karar hakkındaki yorumlarını paylaştı.

İşte Fatih Terim'in gönderilmesi kararınından sonra sosyal medyada ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar:

Helin Avşar @avsarhellin

Böyle saçmalık olmaz Fatih hocasız Galatasaray olmaz

Ayse Özyılmazel @ayseozyilmazel

Bunun adı vefasızlıktır #FatihTerimiYEDİRMEYİZ #FatihTerimGALATASARAYDIR

Behzat Uygur @behzatu

TFF tebrikler !!!

Şahin Irmak @sahinirmak

Ünal Aysal bitmiş! İmparator Fatih Terim!

Sehrazat ‏@sehrazatmusic

#FatihTerimİleYollarAyrıldı Sananlar cok yanilir! Zira TERİM Yolun Ta Kendidir!!@GalatasaraySK Bu Yola Taş koyanin Ayaği Ergeç Takilir

Cem Ceminay @ceminaycem

Terim'e bye bye da kime hi hi ???

Bengü @Bengu

Fatih Terim Galatasaray’in kalbidir. Herkes gider, o hakettigi yerde kalir.

Murat Boz @MuratBoz

Gönüllerin İmparatorudur Fatih Terim.

İstiklal Akarsu ‏@istiklalAkarsu

Fatih Terim ile Galatasaray adeta sevgili gibi, küserler hatta ayrılırlar ama sonunda mutlaka birbirlerine kavuşurlar, mutlu olurlar.

PuCCa @PuCCaa

İmparator'a ayıp ettiler ya..

Nilgün Belgün @nildaybelday

#FatihTerimGALATASARAYDIR ..Başka da söz yoktur..!

Bülent Ülgen @ulgenbulent

Fatih Terim'in ustunu cizdigini zannedenler kendi ustlerini fena cizdiler..Ama farkinda degiller bence.. Yuzyilin skandalidir bu!!!

Demet Akalin Kurt ‏@DemetAkalin

Aaaaa Fatih hoca gittti... Milli takimla devam hayirlisii...

ömür özdemir @ceriLevis

fatih terim gibi bi hocan varsa daha ne istersin be adam.. git şimdi çilek topla kırda bayırda..

ömer şahin @omer_sahinn

GS yönetimi muhtemelen Fatih Terim'in yerine yabancı muhtemelen İtalyan bir Hoca bulacaktır. Terim'in yeri dolar mı? ...

Ceyhun Yılmaz ‏@ceyhunyilmaz

#FatihTerimİleYollarAyrıldı

Kurumsallaşmak isteyen yônetimin kararindan Hoca'nin haberi yok

Hasan Cemal @HSNCML

Sevgili Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın başından ayrılmasına çok üzüldüm. Başarıyı gene yönetemedik galiba...