Sosyal medyada Fatih Terim için ünlüler ne dedi?

Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray Yönetim Kurulu Fatih Terim ile yolların ayrılmasına karar verdi. Çok kısa süre içerisinde Twitter 'ın da gündemine yerleşen Fatih Terim kararı, “BizimleKal İmparatorFatihTERİM”, #FatihTerimGALATASARAYDIR ve #FatihTerimİleYollarAyrıldı hashtag'leri etrafında değerlendirilirken, aralarında sanat ve medya camiasından da birçok ünlünün de bulunduğu Twitter kullanıcıları, alınan bu karar hakkındaki yorumlarını paylaştı.
İşte Fatih Terim'in gönderilmesi kararınından sonra sosyal medyada ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar:
Helin Avşar @avsarhellin
Böyle saçmalık olmaz Fatih hocasız Galatasaray olmaz
Ayse Özyılmazel @ayseozyilmazel
Bunun adı vefasızlıktır #FatihTerimiYEDİRMEYİZ #FatihTerimGALATASARAYDIR
Behzat Uygur @behzatu
TFF tebrikler !!!
Şahin Irmak @sahinirmak
Ünal Aysal bitmiş! İmparator Fatih Terim!
Sehrazat @sehrazatmusic
#FatihTerimİleYollarAyrıldı Sananlar cok yanilir! Zira TERİM Yolun Ta Kendidir!!@GalatasaraySK Bu Yola Taş koyanin Ayaği Ergeç Takilir
Cem Ceminay @ceminaycem
Terim'e bye bye da kime hi hi ???
Bengü @Bengu
Fatih Terim Galatasaray’in kalbidir. Herkes gider, o hakettigi yerde kalir.
Murat Boz @MuratBoz
Gönüllerin İmparatorudur Fatih Terim.
İstiklal Akarsu @istiklalAkarsu
Fatih Terim ile Galatasaray adeta sevgili gibi, küserler hatta ayrılırlar ama sonunda mutlaka birbirlerine kavuşurlar, mutlu olurlar.
PuCCa @PuCCaa
İmparator'a ayıp ettiler ya..
Nilgün Belgün @nildaybelday
#FatihTerimGALATASARAYDIR ..Başka da söz yoktur..!
Bülent Ülgen @ulgenbulent
Fatih Terim'in ustunu cizdigini zannedenler kendi ustlerini fena cizdiler..Ama farkinda degiller bence.. Yuzyilin skandalidir bu!!!
Demet Akalin Kurt @DemetAkalin
Aaaaa Fatih hoca gittti... Milli takimla devam hayirlisii...
ömür özdemir @ceriLevis
fatih terim gibi bi hocan varsa daha ne istersin be adam.. git şimdi çilek topla kırda bayırda..
ömer şahin @omer_sahinn
GS yönetimi muhtemelen Fatih Terim'in yerine yabancı muhtemelen İtalyan bir Hoca bulacaktır. Terim'in yeri dolar mı? ...
Ceyhun Yılmaz @ceyhunyilmaz
#FatihTerimİleYollarAyrıldı
Kurumsallaşmak isteyen yônetimin kararindan Hoca'nin haberi yok
Hasan Cemal @HSNCML
Sevgili Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın başından ayrılmasına çok üzüldüm. Başarıyı gene yönetemedik galiba...