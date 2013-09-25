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Spor

Terim'e kovulduğunu kızı söyledi

Antreman bittikten sonra kızı Buse'yi arayan teknik adam, kulübün görevine son verdiği haberini öğrendi

25 Eylül 2013 11:56

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözleşmesinin feshedildiğini kızı Buse Terim'den öğrendi.
Galatasaray Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, Fatih Terim ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Ancak basın sözcüsü duyurmadan çok önce haber Twitter'da yayılmıştı. İlk olarak İbrahim Seten'in ortaya attığı iddia sosyal medyada hızla yayıldı.
Bu sırada Fatih Terim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımını çalıştırıyordu.
Çalışma bittikten sonra kızı Buse'yi arayan teknik adam, kulübün görevine son verdiği haberini öğrendi.

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