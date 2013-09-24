Galatasaray'da Fatih Terim hakkında bugün karar verilmesi bekleniyor

Galatasaray Teknik Direkötörü Fatih Terim’in Milli Takım’da görev kabul etmesiyle başlayan krizde ipler kopma noktasına geldi. Başkan Ünal Aysal ve yönetimin bugünkü toplantıda son kararını vermesi bekleniyor.

Galatasaray yönetimi kulüp tarihinin en kritik kararlarından birini bugün saat 17.00’de TT Arena’da yapılacak olan yönetim kurulunda alacak.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre tam 33 gündür devam eden ve her geçen gün artarak süren Fatih Terim konusu bugünkü toplantıda masaya yatırılacak ve nihai karar alınacak.

G.Saray yönetimi, Terim ile arasındaki uyuşmazlığı nasıl gidereceğine dair bugün kritik bir karar alıp, bu konuyu artık neticeye bağlayacak.

Terim’in Milli Takım’ın başına 4 maçlığına geçmesi ile giderek artan Terim-Galatasaray yönetimi arasındaki çıkmaza da bu toplantıda alınacak kararla son verilecek.

Sarı kırmızılı yönetim kurulunun Fatih Terim konusunu gündemin ilk maddesine almaya iten sebepler ise şöyle:

1- Fatih Terim’in elindeki Milli Takım kartı

Sarı kırmızılı yöneticiler, Fatih Terim’e Milli Takım’dan gelen teklifin “Birkaç günlük bir gelişmenin eseri” olduğuna inanmıyor. Terim’in Milli Takım’la flörtünün altını çiziyor ve deneyimli hocanın kendilerine karşı Milli Takım kartını kullandığına inanıyorlar.

Hatta bunu daha açık ifade eden yöneticiler de var, “Fatih Terim, federasyondan kendisine teklif gelmesinin önünü açtı.” Bu iddiayı dile getiren sadece bir yönetici değil, pek çok isim aynı kanaatte. İlişkileri bu kadar gerginleştiren de bu iddialar.

2-Florya’da geçen o diyalog ve yaşanan sözleşme krizi

22 Ağustos’ta Terim ile Aysal arasında kritik bir diyalog geçer. Milli Takım’dan teklif alan Fatih Terim, Ünal Aysal’a kendisi hakkındaki düşüncesini sorar...

Ünal Aysal ise Florya’da Fatih Terim’e şu yanıtı verir “Bunu birçok kez medyaya ve her açıklamamda belirttim, Görev sürem boyunca sizinle çalışacağım. Ben kendimi size bağladım. İsterseniz, getirin bir kağıt ve ‘Görev sürem boyunca Terim ile çalışacağım yazıp imzalayayım’ der.

Fatih Terim’in yanıtı ise ‘Siz söyledikten sonra bu benim için yeterlidir’ olur. Ancak, bu konu gündem haline gelince Aysal sözleşme uzatmak için belirlediği tarihi öne alır. Ve hoca ile 3 Eylül tarihine 2 yıl daha sözleşme uzatma kararı alır.

Bu kararı yadırgadı

Andorra maçı için Milli Takım’ın başında kampta olan Fatih Hoca bu konuyu medyada çıkan haberlerlerden öğrenir.Fatih Hoca 1 yıl başarıya endeksli modeli değiştiren Aysal’ın bu hamlesini yadırgar. Yönetimin sözleşme konusunda kendisi ile hiç konuşup paylaşmadan bu kararı kamuoyu ve medyaya duyurmasını doğru bulmaz.

3-Başkan, Terim’i 2 kez arar ama telefona yanıt alamaz

Aysal arar ama Terim’in telefonu açılmaz. Başkan, teknik direktörünün idmanda olduğunu düşünüp akşamı beklemeye karar verir. Akşam bir kez daha telefonu çevirir. Ve bir kez daha yanıt alamaz. Hocaya ulaşmaya çalışmasının nedeni ise Milli Takım süreci sonrası hiç bu konuyu konuşamadığı Terim ile buzları eritmek ve Beşiktaş maçıdır. Karşılaşmadan önce takımın kampına gelip hem moral vermek, hem de futbolculara vermeyi düşündükleri özel primi açıklamaktır. Telefonla ulaşamayınca başka bir yol dener.

'Ben Başkan'ın elemanı değil miyim'

G.Saray Başkanı Ünal Aysal’ın Real Madrid maçı sonrası Galatasaray ve Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'e ulaşamaması krize yol açarken, Terim’in konuyla ilgili “Moralim bozuktu ve o kadar çok arayan oluyordu ki telefona bile bakmadım. Kaldı ki ben eleman değil miyim? Başkan elamanına sadece telefonla mı ulaşır? Hande var, Fatih İbradı var” dediği öğrenildi.

SMS’e de cevap yok

G.Saray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, telefonla arayıp ulaşamadığı Fatih Terim’e, bu kez SMS yolu ile ulaşmayı dener. Ve şu mesajı yazıp, Fatih Terim’in telefonuna gönderir “Sayın hocam aradım ama size ulaşamadım. Her büyük maçtan önce olduğu gibi meşgulsünüz. Beşiktaş maçından önce gelip, size ve çocuklara şans dilemek, özel primi açıklamak istiyorum.” Ancak Aysal attığı bu mesaja da Fatih Terim’den yanıt alamaz.

4-Lutfi Arıboğan’ın Florya çıkarması da fayda etmedi

Ayasl, maçtan 2 gün önce cuma günü Lutfi Arıboğan’ı arar, durumu anlatır. “Florya’ya gidip duruma bakar mısın?” Arıboğan da bunun üzerine Terim’e ulaşır telefonla ve Florya’ya gelmek istediğini söyler. Terim’in yanıtı açıktır, “Gerek yok gelmene. Biz buradayız.” Buna rağmen Arıboğan, Florya’ya gider:

- Başkan telefon açmış size ulaşamamış.

- Ben ararım Başkan’ı. Problem yok.

Ama Fatih Terim, yine de aramaz Ünal Aysal’ı. İşte o andan itibaren Aysal kelimenin tam anlamıyla çıldırır.

Ünal Aysal, Beşiktaş derbisi sonrası saat 23.04’te ilginç bir tebrik mesajı yayınladı.

Siteden anlamlı mesaj

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, siyah beyazlı takımı 2-1 mağlup etme başarısı gösteren G.Saray takımını sıcağı sıcağına resmi siteden paylaştığı şu mesaj ile tebrik etti: “Dostumuz ve rakibimiz Beşiktaş karşısında üstün bir başarı sergileyen bütün oyuncularımızı kutluyor, özen ve gayretleri için teşekkür ediyorum.” Yani teşekkür ve tebrik mesajı içinde Terim ya da teknik heyete yönelik tek bir ifade kullanılmıyordu. Bu başkan Ünal Aysal’ın telefonlarına çıkmayan Terim’e reaksiyon olarak algılandı.

5-Toplantının ana gündemi Fatih Terim olacak...

Galatasaray’da artık sona gelinmiştir. Ünal Aysal, Fatih Terim konusunda bir karar almak zorunda hisseder kendini.

Çünkü perde arkasında Fatih Terim ve Ünal Aysal yönetimi ikiye bölünmüş durumda.

Bugüne kadar, “Yönetim beni göndersin, yönetim de, Terim kendisi gitsin” taktiği uyguladı. Ve deyim yerinde ise iki taraf arasındaki stratejik savaşta sona gelindi.

Ve bugün G.Saray Yönetim Kurulu’nda sürpriz bir Terim gündemi olacak. Aysal ve arkadaşları, hocaları hakkındaki kesin kararlarını verecek.

Ünal Aysal’ın yanıtı

Başkan Aysal “Fatih Hoca’nın bu sözleşme uzatma kararını medyadan öğrendi” algısına çok sinirlendi. Bu konudaki düşüncesini yakın çevresine şöyle konuştu: “Hocadan habersiz sözleşme uzatma kararı alır mıyım? O zaman, camia ve yönetimime karşı küçük duruma düşerim. Yani bu konudan hocanın haberi vardı.”

Terim Haziran’da istifa etmek istemiş!

Kendisine yakın bazı yöneticilerin yeni yönetimde görev almayacağını öğrenen Terim’in, “Ben de sizinle birlikte bırakabilirim” sözleri, Aysal yönetimini rahatsız etti.

G.Saray Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulunu rahatsız konulardan birinin Fatih Terim ile yöneticiler arasında 22 Haziran’daki kongre sonrasında geçen diyaloglar olduğu öğrenildi.

Rahatsızlık yaratan konu şöyle:

Terim, yönetim içinde yakın olduğu idarecilerin yeni dönemde görev yapmayacak olması üzerine onlara, “Benim de ayrılmamı istiyorsanız, bırakabilirim. Biz yola beraber çıktık” der.

Ancak Galatasaray’ın eski yönetim kurulunda görev yapan bu yöneticiler, Terim’e, “Senin bir müddet daha Galatasaray’da, içeride durman, görev yapman gerekli hocam” yanıtını verir.

Bu diyalog kısa sürede başkan Ünal Aysal’ın ve yeni oluşan yönetime ulaşır ve büyük rahatsızlık yaratır.

O zafer nasıl geldi?

Terim, G.Saray’ı bir kez daha krizden çıkardı. Peki, G.Saray’ı Beşiktaş karşısında Terim zafere nasıl taşıdı?

1-Fatih Terim, Real Madrid maçından sonra kendini ve futbolcularını dış dünyadan soyutladı. Çok iyi bir mentör olan Fatih Terim konuşmaları ile takımı ateşledi, özgüven aşıladı.

2-Beşiktaş derbisinde risk alarak savunmayı komple yeniledi. Devre arasında takımı ateşleyen konuşma yaptı.

3-Drogba’nın yaşadığı sakatlıkta yıldız futbolcunun maçta oynama isteğini kırmadı ve onu 11’e aldı.

4-Bruma’nın Beşiktaş derbisinde 45 dakikalık bir bölümü çıkaracağına inandı. Ve Bruma’yı yorulan Beşiktaş savunmasına karşı ikinci yarıda oyuna aldı.

G.Saray yönetiminin saygınlığına zarar veriyor

Aysal ve yöneticilere göre, Terim, ayrılan yöneticiler gibi yeni yapıya başkaldırdı. Hatta daha ileri giderek, başkana “Seni kaale almıyorum” mesajı verdi.

Kurumsal yapıya baş kaldırıyor

Yine yönetime göre Terim, kulübün kurumsal yapısına ve yönetim kurulu saygınlığına zarar verdi. Ünal Aysal’ın kendisini aramasına ve mesaj atmasına karşın onu geri aramadı. Böylece Aysal’a göre Terim “Seni kale almıyorum” mesajı verdi. Terim’in bu hareketi yönetim içinde “Hoca başkanlık makamının saygınlığına karşı bayrak açtı” algısı oluşturdu.

Kurumsal yapı ve yönetime karşı Terim’in davranışları ‘baş kaldırı’ olarak nitelendirildiği için Aysal ve idareciler bugün yapılacak yönetim kurulunda Fatih Terim konusunda yol haritası belirleyecek.

Ayrılık bu yüzden olabilir

Yönetim ve Aysal’daki bu algılar nedeniyle, bugün Terim’le ayrılık yaşanabileceği dile getiriliyor.

Aysal’a iletilen yeni bir bilgi ise bardağı taşıran son damla oldu. Aysal’a iletilen iddiaya göre Terim, Beşiktaş derbisi sonrasında Olimpiyat Stadı koridorlarında “Buraya hiçbir yönetici girmeyecek” çıkışında bulundu.

Bu iddia bazı çevrelerce doğrulanmasa da Aysal ve çevresi bu sözleri güvenlikçilerin dahi duyduğuna inanıyor.