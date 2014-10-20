Ünal Aysal: Mayıs ayında aday olmayacağım

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, camiada yaşadığı tecrübelerden dolayı kırgın olduğunu ve Mayıs ayında aday olmayı düşünmediğini açıkladı.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, 7 ay sonra seçime gideceğini açıkladığı için, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın Mayıs ayında yeniden aday olmasını desteklediği iddia edilen Ünal Aysal, yakın çevresine yaptığı açıklamada net ifadeler kullandı.

Aysal, "Kulüp içinde yaşadığım son tecrübeden sonra Duygun Yarsuvat ya da Alp Yalman, göreve gelecek olan başkan adayı seçime giderse katiyetle aday olmayacağım. Camiada yaşadığım tecrübelerden ötürü kırgınım. Mayıs'ta da seçim olması halinde Başkan adayı olmayı düşünmüyorum. Galatasaray'ın her zaman yanında olacağım, kulübüme her zaman yardımcı olacağım. Dışarıdan projeler üretip Galatasaray'ın hizmetine sunacağım. Ama ajandamda katiyetle Mayıs ayında başkan adayı olmak gibi bir düşüncem yok" dedi.