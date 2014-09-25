Ünal Aysal: Kararım kesin, değişmeyecek

Galatasaray'da 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçim öncesi Ünal Aysal, camianın önemli isimlerinden gelen baskıya rağmen başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

TRT 1'de Stadyum programında, "Herhalde seçimde aday olmayacağım" diyen Başkan Ünal Aysal, adaylığıyla ilgili hiçbir ihtimale yer bırakmayan yeni bir açıklama yaptı.

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Aysal, 25 Ekim'de yapılacak seçimde aday olması yönünde gelen taleplere karşın kararlı olduğunu belirterek, "Kararım katî, değişmeyecek" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün bir numarası, Galatasaray 'a hizmetlerinin dışarıdan devam edeceğini söyledi.