Ünal Aysal: Başkanlığa aday olmayacağım

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, 25 Ekim'de yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklarken, kararının ailesine olan saldırıların ve Türkiye'deki kurumların tavırlarından ötürü aldığını söyledi.

Ünal Aysal, adaylığı ve kulüp hakkındaki önemli açıklamalardu bulundu. TRT 1'de yayınlanan Stadyum programına katılan Aysal, Fatih Terim'e kırgın olduğunu dile getirdi

Aysal'ın açıklamalarından satır başları...

'Futbolculara yeniden başlıyoruz dedim'

Geçen sene de 8 puan kaybederek başladık. Bu sene de inşallah bu kadarla bırakırız. Çocuklara geçen gün 'Tamam artık şimdi yeniden başlıyorsunuz' dedim. Tahmin ediyorum ki çocuklarımız bu mesajı en iyi şekilde aldılar. Bu konuda bir endişem yok.

'Oyuncuların form düşüklüğü olabilir'

Oyuncularımızın kıymetini bilmemiz lazım. 90 dakika en iyisini vermeye çalışıyorlar. Zaman zaman form düşüklükleri olabiliyor. Taraftarlar her zaman bu çcocuklardan zafer bekledikleri için böyle durumlarda ani reaksiyonlar olabiliyor. Bence o kadar önemsenecek ve moral yıkıntısı yaşanacak olaylar değil. Taraftarın bu tarz davranışlarına da alışmak lazım. Oyuncular arasında ayrım yapıldığını düşünmüyorum. Benim buradan taraftardan ricam bu konularda daha tölerans ve yardımcı olmaları. Bana da istifa diye bağırdıkları zaman olmuştu. Ben fazla kafama takmadım. 4. yıldız bu sene çok değişik bir ambians getirdi lige. Bu aslında spora güzel bir hava getirdi. Oyuncular da bu havadan tabii ki etkilenecek. Zamanla sahaya güzel şekilde yansıyacaktır.

'Şampiyonluktan endişem yok'

Şu anda en ufak bir endişem yok şampiyonluk için. Türkiye'nin en iyi ve en zengin kadrosuna sahip takım Galatasaray'dır. O oyuncuların hepsi en elit oyunculardır. Buradaki sorunumuz oyuncuların kalitesinden ziyade sayımızın çokluğu. Bu sorunu da yavaş yavaş aşacağız. Hocamızla konuştum standart bir kadro ile devam edecek. Umarım önümüzdeki günlerde daha güzel maçlar seyredeceğiz.

'Prandelli'den önce Lucescu ile görüştük'

Prandelli bizim ilk tercihimiz değildi. İlk tercih Lucescu'ydu. kendisi de sinyalleri verdi. Shaktar Başkanı ayrılmasını istemedi. O da beni arayıp affını istedi. Mancini'nin sözleşmesinde ayrılma maddesi vardı o da bu hakkını kullandı. Prandelli ile böyle bir madde yok. Şu anda Prandelli hakkında konuşmak için çok erken. Onun her yeni gelen için kredi döneminde. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz.

'Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu için neden söylenmiyor?'

Melo'nun yaptığı twitter paylaşımının bilerek yapıldığını sanmıyorum. Verilen ceza Federasyon'un takdiri. Ancak TFF konu Galatasaray olunca en ağır cezaları veriyor. Hiçbiri de Tahkim'den dönmüyor. Bunlara artık alıştık. O konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu bir tiyatro gibi. Büyük camiaların biraraya gelip zevkle seyrettiği bir aktivitedir futbol. Oyuncuların ara sıra taraftarı teşvik edici davranışlarının olması gerek. Sabri de 3'lü çektiriyor. melo için böyle şeyler söyleniyor da diğer kulüpler de yok mu? Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nu da görüyoruz. Neden hep Melo? Bir oyuncusu üzerine bu kadar gitmek haksızlıktır. Ben hiçbir zaman disiplinsiz davranışları onaylamam ama bir oyuncunun üstüne bu kadar fazla gidildiğine inanıyorsam o oyuncunun yanında dururum. Ben Melo'yla görüştüğümde ona 'sakin ol' dedim.

'Fatih Terim'e kırgınım'

Benim Fatih hocaya ciddi bir kırgınlığım var ama nefret boyutunda değil. Kulüp başkanı olarak Florya'ya uğrayıp 'Hocam sen ne istiyorsun' dediğimde 'Ben Galatasaray'ı istiyorum' dediğinde Federasyon ile konuştum 'Hocamız size 4 maç için yardımcı olacak' dedi. Sonrasında TFF Başkanı bana 'biz böyle konuşmamıştık' dedi. Telefonu kapattım, güneye inip tekneme gittim. TV'yi açınca hocayı televizyonda imza atarken gördüm. Sonrasında yaşanan diyalog kopukluğu da yönetim kurulu kararı ile kapandı. Daha öncesinde hoca ile aramız çok iyiydi, ayrılmak gibi bir planım yoktu. 2 sene şampiyon olmuşuz neden ayrılalım.

'Mesajları ben vermedim'

Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmıyor ama Fatih Terim ile olan mesajları ben kimseye vermedim. Benim telefonum her zaman ortada. Bu mesajları göndermek de hiçbir zaman benim lehime değildi.

'Galatasaray'ın ödenmemiş vergi borcu yoktur'

Galatasaray'ın gecikmiş ve ödenmemiş vergi borcu yok. Sedat Doğan hukuk kuruluna baktığından mali konulara pek hakim değil. Bizim ödenmemiş bir vergimiz yok. bizim taksite bağlanmış vergi borcumuz var, bunlar da ödeniyor. Ben Galatasaray'a gelince 328 milyon Dolar borç - alacak farkı verildi. Bugün bu borç artmadı ama 84 milyon Dolar faizi ödendi. Ne aldıysam o borcu kucağımda taşıyorum.